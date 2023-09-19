Самые богатые омичи могут содержать город два года

Первое место по этому показателю занимает Темури Латария, чьи активы стоят в общей сложности 9,5 млрд рублей (это доходы Омска за 1 квартал). Интересно, что в числе видных омских бизнесменов есть и люди с отрицательной стоимостью активов; это, например, учредитель «Омских кабельных сетей» Дмитрий Павлов и владелец «Титана» Михаил Сутягинский.