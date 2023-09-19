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Совокупная стоимость активов топа-100 заметно превышает годовой бюджет Омска

Самые богатые омичи могут содержать город два года

19 сентября 2023, 07:55
Фото: Midjourney
Совокупная стоимость активов топа-100 заметно превышает годовой бюджет Омска
На лидера рейтинга приходится четверть годового бюджета города.

Город55 составил очередную версию рейтинга самых богатых людей Омской области. Цифры в этом списке впечатляют: например, совокупная стоимость активов топа-100 заметно превышает годовой бюджет Омска — города с более чем миллионным населением.

Топ-100 богатых людей Омской области
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Напомним: после принятия последних поправок доходная часть городского бюджета превысила 37 млрд рублей, а расходная приблизилась к 39 млрд. При этом активы 100 самых богатых жителей региона стоят в совокупности 69,66 млрд рублей.

Первое место по этому показателю занимает Темури Латария, чьи активы стоят в общей сложности 9,5 млрд рублей (это доходы Омска за 1 квартал). Интересно, что в числе видных омских бизнесменов есть и люди с отрицательной стоимостью активов; это, например, учредитель «Омских кабельных сетей» Дмитрий Павлов и владелец «Титана» Михаил Сутягинский.

#Бизнес#Омск#Рейтинг#Бюджет#Новости#Ольга Акамова#Население#Николай Эйхвальд#Активы
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