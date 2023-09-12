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Появилась запись переговоров пилотов рейса Сочи-Омск перед экстренной посадкой

Появилась запись переговоров пилотов рейса Сочи-Омск перед экстренной посадкой

12 сентября 2023, 05:01
Фото: Правительство Омской области
Самолет приземлился на грунт в Новосибирской области.

Появилось расшифровка переговоров пилотов рейса Сочи-Омск, который экстренно сел сегодня на грунт в Новосибирской области. Запись опубликовал телеграм-канал «112».

— Был отказ гидравлической системы?

— Попозже, не отвлекайте.

— Понял. И уточним у Новосибирска сейчас схему захода.

— Принял.

— 1383 на 120 эшелоне пойдем, нам топлива не хватит.

— Понял, эшелон 120, занимайте эшелон 120.

— Новосибирск, погоду подскажите еще раз, пожалуйста.

— Пилот 1383, хорошо, запросим последнюю погоду, и вам ветер может нужен на 120 эшелоне?

— Да, скажите.

— Понял, уточню.

— Пилот 1383, подход.

— Полосы мы не сможем освободить, у нас передняя стойка неуправляемая будет

— Пилот 1383, понял. Сообщим Новосибирску, обеспечат вам посадку.

— Серег, что серьезно?

— Да гидравлика вытекла полностью.

— Вонючий случай.

— 1383 Ваше место для контроля азимут 165, удаление 146 километров после центрального… и работайте Новосибирск контроль 132 запятая 5.

— 132,5 спасибо, до свидания.

— Всего вам доброго.

— Серега, удачи.

— Спасибо.

Напомним, самолет приземлился рядом с поселком Московка Убинского района. На борту находились 170 человек, в том числе несовершеннолетние. Пострадавших нет. По факту инцидента Новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

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