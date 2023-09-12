Появилась запись переговоров пилотов рейса Сочи-Омск перед экстренной посадкой

Напомним, самолет приземлился рядом с поселком Московка Убинского района. На борту находились 170 человек, в том числе несовершеннолетние. Пострадавших нет. По факту инцидента Новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».