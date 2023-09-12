Появилась запись переговоров пилотов рейса Сочи-Омск перед экстренной посадкой

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Появилось расшифровка переговоров пилотов рейса Сочи-Омск, который экстренно сел сегодня на грунт в Новосибирской области. Запись опубликовал телеграм-канал «112».
— Был отказ гидравлической системы?
— Попозже, не отвлекайте.
— Понял. И уточним у Новосибирска сейчас схему захода.
— Принял.
— 1383 на 120 эшелоне пойдем, нам топлива не хватит.
— Понял, эшелон 120, занимайте эшелон 120.
— Новосибирск, погоду подскажите еще раз, пожалуйста.
— Пилот 1383, хорошо, запросим последнюю погоду, и вам ветер может нужен на 120 эшелоне?
— Да, скажите.
— Понял, уточню.
— Пилот 1383, подход.
— Полосы мы не сможем освободить, у нас передняя стойка неуправляемая будет
— Пилот 1383, понял. Сообщим Новосибирску, обеспечат вам посадку.
— Серег, что серьезно?
— Да гидравлика вытекла полностью.
— Вонючий случай.
— 1383 Ваше место для контроля азимут 165, удаление 146 километров после центрального… и работайте Новосибирск контроль 132 запятая 5.
— 132,5 спасибо, до свидания.
— Всего вам доброго.
— Серега, удачи.
— Спасибо.
Напомним, самолет приземлился рядом с поселком Московка Убинского района. На борту находились 170 человек, в том числе несовершеннолетние. Пострадавших нет. По факту инцидента Новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».