Летевший из Сочи в Омск самолет экстренно приземлился на грунт в соседней области

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Сегодня утром, 12 сентября, в Новосибирской области экстренно приземлился самолет. Он летел в направлении Сочи-Омск. Пилот посадил воздушное судно на грунт в Убинском районе.
По данным МЧС РФ по Новосибирской области, в салоне находились 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка, а также шесть членов экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал. По факту случившегося Западно-Сибирская транспортная прокуратура запустила проверку.
Известно, что перевозкой занималась авиакомпания «Уральские авиалинии». По информации пресс-службы надзорного ведомства, самолет не удалось посадить в аэропорту по технической причине.
Детали инцидента еще выясняются, на место выехал Западно-Сибирский транспортный прокурор. Там же работает оперативная и аэромобильная группы новосибирского МЧС. Пассажиров временно разместили в местном Доме культуры.
На инцидент отреагировал врио губернатора Виталий Хоценко.