Летевший из Сочи в Омск самолет экстренно приземлился на грунт в соседней области

По данным МЧС РФ по Новосибирской области, в салоне находились 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка, а также шесть членов экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал. По факту случившегося Западно-Сибирская транспортная прокуратура запустила проверку.