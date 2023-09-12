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Posted Сегодня, 03:40

Published Сегодня, 03:40

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

иллюстрация

Летевший из Сочи в Омск самолет экстренно приземлился на грунт в соседней области

12 сентября 2023, 03:40
Фото: Город55
иллюстрация
В инциденте никто не пострадал.

Сегодня утром, 12 сентября, в Новосибирской области экстренно приземлился самолет. Он летел в направлении Сочи-Омск. Пилот посадил воздушное судно на грунт в Убинском районе.

По данным МЧС РФ по Новосибирской области, в салоне находились 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка, а также шесть членов экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал. По факту случившегося Западно-Сибирская транспортная прокуратура запустила проверку.

Известно, что перевозкой занималась авиакомпания «Уральские авиалинии». По информации пресс-службы надзорного ведомства, самолет не удалось посадить в аэропорту по технической причине.

Детали инцидента еще выясняются, на место выехал Западно-Сибирский транспортный прокурор. Там же работает оперативная и аэромобильная группы новосибирского МЧС. Пассажиров временно разместили в местном Доме культуры.

На инцидент отреагировал врио губернатора Виталий Хоценко.

В апреле «Уральские авиалинии» задержали до 70% полетов в омском аэропорту
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#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Алина Ясинская#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске
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