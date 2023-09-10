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За 8 часов до закрытия участков в Омской области проголосовало 23,32% избирателей

За 8 часов до закрытия участков в Омской области проголосовало 23,32% избирателей

10 сентября 2023, 07:40
Фото: Избирательная комиссия Омской области
Среди районов области лидер по явке — Крутинский район, где на избирательные участки пришли более 60% жителей.

Зампредседателя Облизбиркома Андрей Фролов представил актуальные данные по явке на избирательные участки в Омской области. К 12.00 воскресенья проголосовали в регионе более 340 тысяч человек, что составляет 23,32% от общего числа избирателей.

В Омске средняя явка в полудню — 15,74%. Больше всего проголосовавших в Октябрьском и Ленинском округах. Среди районов области тройка лидеров выглядит следующим образом: Крутинский (60,95%), Любинский (47,51%) и Большеуковский (47,26%).

Избирательные участки закроются сегодня в 20.00 часов.

Ранее Город55 рассказывал о том, как хранились бюллетени этой ночью. Глава Облизбиркома Иван Ходаков исключил возможность вмешательства и совершения противоправных действий на избирательных участках.

Никакого вмешательства. Омичам рассказали, как хранились бюллетени ночью
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#Омск#Омская область#Голосование#Выборы#Новости#Любинский район#Облизбирком#Крутинский район#Большеуковский район#Юлия Истомина#Избирательные участки
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