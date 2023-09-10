За 8 часов до закрытия участков в Омской области проголосовало 23,32% избирателей

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Зампредседателя Облизбиркома Андрей Фролов представил актуальные данные по явке на избирательные участки в Омской области. К 12.00 воскресенья проголосовали в регионе более 340 тысяч человек, что составляет 23,32% от общего числа избирателей.
В Омске средняя явка в полудню — 15,74%. Больше всего проголосовавших в Октябрьском и Ленинском округах. Среди районов области тройка лидеров выглядит следующим образом: Крутинский (60,95%), Любинский (47,51%) и Большеуковский (47,26%).
Избирательные участки закроются сегодня в 20.00 часов.
Ранее Город55 рассказывал о том, как хранились бюллетени этой ночью. Глава Облизбиркома Иван Ходаков исключил возможность вмешательства и совершения противоправных действий на избирательных участках.