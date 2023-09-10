Никакого вмешательства. Омичам рассказали, как хранились бюллетени ночью

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:57
В воскресенье председатель Облизбиркома Иван Ходаков сообщил, что ночью бюллетени хранились либо в стационарных ящиках, либо в комплексах обработки избирательных бюллетеней. Последние перестали принимать бюллетени в 20.00, когда закрылись избирательные участки, и включились только сегодня утром.
Стационарные ящики, по словам Ходакова, закрыли специальными заглушками и опломбировали.
«Был составлен акт, в котором указаны номера пломб, утром проведена сверка пломб с актами, чтобы удостовериться, что ночью пломбы не были вскрыты», — отметили в пресс-службе Избирательной комиссии Омской области.
На участках установлены камеры видеофиксации, и они работали всю ночь. У тех, кто засомневается в отсутствии противоправных действий, есть возможность посмотреть записи в избиркоме.
Бюллетени, которые хранились в переносных ящиках, переместили в сейф-пакеты, и положили их в металлические шкафы в зоне видимости камер. Кроме того, за соблюдением порядка на участках круглосуточно следят полицейские.
Ранее Город55 рассказывал о явки избирателей в первый день голосования. Лидером среди районов Омской области является Крутинский район, где проголосовали более 50% всех жителей.