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Выборы проходят 9 и 10 сентября

Никакого вмешательства. Омичам рассказали, как хранились бюллетени ночью

10 сентября 2023, 05:55
Фото: 1MI
Выборы проходят 9 и 10 сентября

Руководитель Омского облизбиркома исключил возможность вброса бюллетеней ночью

На избирательных участках в круглосуточном режиме дежурят полицейские.

В воскресенье председатель Облизбиркома Иван Ходаков сообщил, что ночью бюллетени хранились либо в стационарных ящиках, либо в комплексах обработки избирательных бюллетеней. Последние перестали принимать бюллетени в 20.00, когда закрылись избирательные участки, и включились только сегодня утром.

Стационарные ящики, по словам Ходакова, закрыли специальными заглушками и опломбировали.

«Был составлен акт, в котором указаны номера пломб, утром проведена сверка пломб с актами, чтобы удостовериться, что ночью пломбы не были вскрыты», — отметили в пресс-службе Избирательной комиссии Омской области.

На участках установлены камеры видеофиксации, и они работали всю ночь. У тех, кто засомневается в отсутствии противоправных действий, есть возможность посмотреть записи в избиркоме.

Бюллетени, которые хранились в переносных ящиках, переместили в сейф-пакеты, и положили их в металлические шкафы в зоне видимости камер. Кроме того, за соблюдением порядка на участках круглосуточно следят полицейские.

Ранее Город55 рассказывал о явки избирателей в первый день голосования. Лидером среди районов Омской области является Крутинский район, где проголосовали более 50% всех жителей.

Первый день позади. Появились данные о явке на выборах губернатора Омской области
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#Политика#Омск#Омская область#Голосование#Выборы#Избирательная комиссия#Новости#Иван Ходаков#Юлия Истомина#Бюллетени
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