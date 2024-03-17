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Облизбирком

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2024
В Омской области завершился последний день голосования на выборах Президента России
Результат подсчета голосов ожидается утром 18 марта.
17 марта, 14:18
В избиркоме Омской области рассказали о явке в полдень первого дня выборов
15 марта, 07:50
2023
За 8 часов до закрытия участков в Омской области проголосовало 23,32% избирателей
Среди районов области лидер по явке — Крутинский район, где на избирательные участки пришли более 60% жителей.
10 сентября 2023, 07:40
2022
Омский облизбирком возглавил Иван Ходаков
До ухода Алексея Нестеренко он работал в избиркоме заместителем председателя.
26 августа 2022, 10:00
В омском облизбиркоме подтвердили отставку Нестеренко за месяц до выборов
Нестеренко уходит на заслуженный отдых спустя 30 лет работы в избирательной системе.
5 августа 2022, 09:13

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