Шелест упрекнул омичей за низкую активность при выборе инициативных проектов

Во второй день единого голосования мэр Омска Сергей Шелест раскритиковал горожан за низкую активность в проекте «Решают люди». По мнению Шелеста, из-за этого проседает тема с инициативным бюджетированием. Средства должны были пойти на обновление придомовых территорий, установку детских и спортивных площадок, а также асфальтирование пешеходных дорожек.