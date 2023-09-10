Шелест упрекнул омичей за низкую активность при выборе инициативных проектов

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Во второй день единого голосования мэр Омска Сергей Шелест раскритиковал горожан за низкую активность в проекте «Решают люди». По мнению Шелеста, из-за этого проседает тема с инициативным бюджетированием. Средства должны были пойти на обновление придомовых территорий, установку детских и спортивных площадок, а также асфальтирование пешеходных дорожек.
«По факту оказывается, что большинству плевать. Количество сданных сертификатов проекта „Решают люди“ очень ярко это демонстрирует. Думаю, раз вам не надо, региональные власти найдут куда применить полмиллиарда рублей. А мы, как барахтались в пыли, так и будем», — написал в своем телеграм-канале мэр Омска.
Омичей попросили впоследствии не обвинять мэрию в том, что где-то не хватает сквера или футбольного поля.
«Кто-то, прочтя этот пост скажет: „Мне важнее картошку выкопать“, — или: „Лучше сериальчик посмотрю“. Что же — это тоже позиция», — резюмировал Шелест.
Напомним, что к полудню воскресенья явка на выборах в Омске составила 15,74%. В целом в регионе проголосовать успели 23,32% избирателей, это более 340 тысяч человек.