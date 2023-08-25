Омский завод инновационных технологий построит производственный цех на Мельничной

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
В Кировском округе Омскому заводу инновационных технологий «Энергомаш», специализирующемуся на производстве котлов и радиаторов, одобрили проект строительства производственного цеха. Как стало известно Городу55, речь идет о 1 и 2 этапе строительства, появится новое здание на улице Мельничная.
Положительное заключение экспертизы выдало общество с ограниченной ответственностью «Архстройэксперт». Разработал документацию «Проектный институт „Омэнергопром“», учредителями которого являются Роман Омельченко и Евгений Евтушенко.
ООО «Омзит „Энергомаш“» — застройщик и техзаказчик проекта строительства — зарегистрировали в Омске в 2013 году. Учредителем и гендиректором компании с уставным капиталом в 1 млн рублей является Александр Коваленко. В ноябре 2016 года «Омзит „Энергомаш“» сменил прописку с Омска на Москву, но в марте прошлого года компания снова вернулась в Омск. По итогам прошлого года выручка завода составила 467,1 млн рублей, увеличившись на 39%.
Александру Коваленко также принадлежат ООО «Омскэнергопром», сельскохозяйственное предприятие «Поречье», «Сибирский охотник», «Зима» (Завод интеллектуального машиностроения), «Лаварт» (г. Лобня) и «Торговый дом „Лаварт“» (Московская область).