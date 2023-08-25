Омский завод инновационных технологий построит производственный цех на Мельничной

ООО «Омзит „Энергомаш“» — застройщик и техзаказчик проекта строительства — зарегистрировали в Омске в 2013 году. Учредителем и гендиректором компании с уставным капиталом в 1 млн рублей является Александр Коваленко. В ноябре 2016 года «Омзит „Энергомаш“» сменил прописку с Омска на Москву, но в марте прошлого года компания снова вернулась в Омск. По итогам прошлого года выручка завода составила 467,1 млн рублей, увеличившись на 39%.