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Омский завод инновационных технологий построит производственный цех на Мельничной

25 августа 2023, 08:53
Фото: 1MI
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Проект строительства разработал «Проектный институт „Омэнергопром“.

В Кировском округе Омскому заводу инновационных технологий «Энергомаш», специализирующемуся на производстве котлов и радиаторов, одобрили проект строительства производственного цеха. Как стало известно Городу55, речь идет о 1 и 2 этапе строительства, появится новое здание на улице Мельничная.

Положительное заключение экспертизы выдало общество с ограниченной ответственностью «Архстройэксперт». Разработал документацию «Проектный институт „Омэнергопром“», учредителями которого являются Роман Омельченко и Евгений Евтушенко.

ООО «Омзит „Энергомаш“» — застройщик и техзаказчик проекта строительства — зарегистрировали в Омске в 2013 году. Учредителем и гендиректором компании с уставным капиталом в 1 млн рублей является Александр Коваленко. В ноябре 2016 года «Омзит „Энергомаш“» сменил прописку с Омска на Москву, но в марте прошлого года компания снова вернулась в Омск. По итогам прошлого года выручка завода составила 467,1 млн рублей, увеличившись на 39%.

Александру Коваленко также принадлежат ООО «Омскэнергопром», сельскохозяйственное предприятие «Поречье», «Сибирский охотник», «Зима» (Завод интеллектуального машиностроения), «Лаварт» (г. Лобня) и «Торговый дом „Лаварт“» (Московская область).

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#Город#Бизнес#Омск#Завод#Строительство#Производство#Проект#Новости#Экспертиза#Юлия Истомина
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