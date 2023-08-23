Омский свечной завод построит железнодорожную дорогу возле станции Карбышево-1

Застройщиком и техзаказчиком проекта строительства является ООО «Омский свечной завод». Компанию зарегистрировали еще в 1998 году. В учредителях свечного завода пять человек — Игорь Михинцев, Евгений Малышко, Олег Шиков, Евгений Васильченко и Андрей Харитонов. Должность директора с 2013 года занимает Харитонов.