Омский свечной завод построит железнодорожную дорогу возле станции Карбышево-1

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Омскому свечному заводу, который находится на улице Олега Кошевого, одобрили строительство железнодорожного пути необщего пользования. Городу55 стало известно, что новая дорога будет примыкать к соединительному пути №23 станции Карбышево-1.
Положительное заключение на проект строительства выдало ООО «Негосударственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий в строительстве». Разработкой проектной документации занималось компания «Оптима», зарегистрированная в Брянске. Она специализируется на деятельности в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора. Гендиректор и учредитель компании — Никита Сковпень.
Застройщиком и техзаказчиком проекта строительства является ООО «Омский свечной завод». Компанию зарегистрировали еще в 1998 году. В учредителях свечного завода пять человек — Игорь Михинцев, Евгений Малышко, Олег Шиков, Евгений Васильченко и Андрей Харитонов. Должность директора с 2013 года занимает Харитонов.
Отметим, что по итогам прошлого года выручка завода составила 2,1 млн рублей (+215%), чистая прибыль также увеличилась на 218% до 2 млн рублей.