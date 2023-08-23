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Иллюстрация

Омский свечной завод построит железнодорожную дорогу возле станции Карбышево-1

23 августа 2023, 04:23
Фото: 1MI
Иллюстрация
Разработкой проекта занималась компания «Оптима» из Брянска.

Омскому свечному заводу, который находится на улице Олега Кошевого, одобрили строительство железнодорожного пути необщего пользования. Городу55 стало известно, что новая дорога будет примыкать к соединительному пути №23 станции Карбышево-1.

Положительное заключение на проект строительства выдало ООО «Негосударственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий в строительстве». Разработкой проектной документации занималось компания «Оптима», зарегистрированная в Брянске. Она специализируется на деятельности в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора. Гендиректор и учредитель компании — Никита Сковпень.

Застройщиком и техзаказчиком проекта строительства является ООО «Омский свечной завод». Компанию зарегистрировали еще в 1998 году. В учредителях свечного завода пять человек — Игорь Михинцев, Евгений Малышко, Олег Шиков, Евгений Васильченко и Андрей Харитонов. Должность директора с 2013 года занимает Харитонов.

Отметим, что по итогам прошлого года выручка завода составила 2,1 млн рублей (+215%), чистая прибыль также увеличилась на 218% до 2 млн рублей.

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#Город#Бизнес#Омск#Завод#Строительство#Проект#Железная дорога#Новости#Экспертиза#Юлия Истомина
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