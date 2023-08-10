Ничего хорошего. Жителям Омска рассказали, чем они дышали в июле в период НМУ

В прошлом месяце по причине НМУ объявляли 12 предупреждений первого режима работы для 46 местных предприятий. Они в свою очередь обязаны были снизить количество выбросов. Однако жители города все равно дышали едкими веществами, из-за чего у многих ухудшалось самочувствие. Жалобы поступают ежедневно до сих пор. Город55, к слову, писал о том, как постоянный режим НМУ может влиять на здоровье.