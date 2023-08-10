Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

иллюстрация

Ничего хорошего. Жителям Омска рассказали, чем они дышали в июле в период НМУ

10 августа 2023, 08:07
Фото: Город55
иллюстрация

Жителям Омска рассказали, чем они дышали в июле в период НМУ

Грязнее всего воздух был в городке Нефтяников и на Левобережье.

В Обь-Иртышском УГМС представили данные о качестве атмосферного воздуха в июле 2023 года. По данным синоптиков, большую часть месяца была безветренная погода, из-за чего приходилось вводить режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) ночью и утром. Его объявляли 1, 2, 3, 4, 7, 9, 17, 27, 28, 29, 30, 31 июля.

В эти дни вредные примеси оседали в атмосферном воздухе, но больше всего их ощутили жители Советского и Кировского округов. Там представители Обь-Иртышского УГМС фиксировали повышенный уровень загрязнения. В других округах он был пониженный.

В прошлом месяце по причине НМУ объявляли 12 предупреждений первого режима работы для 46 местных предприятий. Они в свою очередь обязаны были снизить количество выбросов. Однако жители города все равно дышали едкими веществами, из-за чего у многих ухудшалось самочувствие. Жалобы поступают ежедневно до сих пор. Город55, к слову, писал о том, как постоянный режим НМУ может влиять на здоровье.

Сотрудники Обь-Иртышского УГМС делали пробы воздуха на девяти стационарных постах во всех административных округах. Соответствующая работа проводилась три-четыре раза в сутки. В течение прошлого месяца, по данным специалистов, было зафиксировано два случая превышения ПДК сероводорода. В общей сложности при этом брались 1 040 проб.

Пока что случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха стационарные посты ведомства не регистрировали. Напомним, что режим «черного неба» объявляют на территории региона уже две недели подряд.

«Тухлятина с примесью газа». Омичи массово пожаловались на вонь в режим НМУ
Узнать подробнее
Астма, удушье, онкология. Как «черное небо» влияет на здоровье омичей
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Новости#Омск#Омская область#Экология#Общество#Здоровье#Выбросы#Вредные вещества#Режим нму#Режим черного неба
Подпишитесь
«Тухлятина с примесью газа». Омичи массово пожаловались на вонь в режим НМУ
Сегодня, 02:42
Фирма миллиардера Капустина расставляет по Омску торговые автоматы с мороженым
Сегодня, 05:00
Спустя три года в Октябрьском округе Омска снесут самострои на 1-й Шинной
Сегодня, 07:16
Дом в Омске, рядом с которым обвалился грунт, будут готовы незамедлительно расселить
Сегодня, 08:05
Топ арбитража. Дольщики «Алмазинвеста» и земля, налоги «Мостовика» и миллионер Плетюк
Сегодня, 04:56
В Омске партия «Новые люди» и парк «Вокруг света» начали «Эко-праздники»
Сегодня, 10:35