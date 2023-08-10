Ничего хорошего. Жителям Омска рассказали, чем они дышали в июле в период НМУ

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
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Updated Сегодня, 08:09
В Обь-Иртышском УГМС представили данные о качестве атмосферного воздуха в июле 2023 года. По данным синоптиков, большую часть месяца была безветренная погода, из-за чего приходилось вводить режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) ночью и утром. Его объявляли 1, 2, 3, 4, 7, 9, 17, 27, 28, 29, 30, 31 июля.
В эти дни вредные примеси оседали в атмосферном воздухе, но больше всего их ощутили жители Советского и Кировского округов. Там представители Обь-Иртышского УГМС фиксировали повышенный уровень загрязнения. В других округах он был пониженный.
В прошлом месяце по причине НМУ объявляли 12 предупреждений первого режима работы для 46 местных предприятий. Они в свою очередь обязаны были снизить количество выбросов. Однако жители города все равно дышали едкими веществами, из-за чего у многих ухудшалось самочувствие. Жалобы поступают ежедневно до сих пор. Город55, к слову, писал о том, как постоянный режим НМУ может влиять на здоровье.
Сотрудники Обь-Иртышского УГМС делали пробы воздуха на девяти стационарных постах во всех административных округах. Соответствующая работа проводилась три-четыре раза в сутки. В течение прошлого месяца, по данным специалистов, было зафиксировано два случая превышения ПДК сероводорода. В общей сложности при этом брались 1 040 проб.
Пока что случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха стационарные посты ведомства не регистрировали. Напомним, что режим «черного неба» объявляют на территории региона уже две недели подряд.