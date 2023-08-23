В Омске ищут арендатора для гаража на 2-й Солнечной за 8,7 млн рублей в год

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Омский депимущества объявил аукцион на аренду нежилого здания (гаража) общей площадью 6555,4 кв. м. Здание построили в 1976 году и находится оно на улице 2-я Солнечная, 45. Как следует из аукционной документации, его можно подключить к центральному отоплению, электроснабжению, водоснабжению и водоотведению.
Договор аренды хотят заключить на пять лет. Размер минимального ежемесячного платежа составит 750,5 тысяч рублей, то есть за пять лет сумма составит 43,3 млн рублей. При этом кадастровая стоимость здания составляет 33,2 млн рублей.
Заявки от потенциальных арендаторов ждут до 13 сентября. Итоги собираются подвести 28 сентября. Отметим, что по соседству с гаражом расположены производственные корпуса и заводы.
Помимо гаража департамент имущества также ищет арендаторов еще для 19 нежилых помещений. Так, в микрорайоне Входной 64,1 кв. м предлагают использовать под магазин, а на улице 12 Декабря 173,9 кв. м — под склад.