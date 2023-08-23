В Омске ищут арендатора для гаража на 2-й Солнечной за 8,7 млн рублей в год

Омский депимущества объявил аукцион на аренду нежилого здания (гаража) общей площадью 6555,4 кв. м. Здание построили в 1976 году и находится оно на улице 2-я Солнечная, 45. Как следует из аукционной документации, его можно подключить к центральному отоплению, электроснабжению, водоснабжению и водоотведению.