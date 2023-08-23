Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Иллюстрация

В Омске ищут арендатора для гаража на 2-й Солнечной за 8,7 млн рублей в год

23 августа 2023, 07:42
Фото: 1MI
Иллюстрация
Договор аренды заключат на 5 лет.

Омский депимущества объявил аукцион на аренду нежилого здания (гаража) общей площадью 6555,4 кв. м. Здание построили в 1976 году и находится оно на улице 2-я Солнечная, 45. Как следует из аукционной документации, его можно подключить к центральному отоплению, электроснабжению, водоснабжению и водоотведению.

Договор аренды хотят заключить на пять лет. Размер минимального ежемесячного платежа составит 750,5 тысяч рублей, то есть за пять лет сумма составит 43,3 млн рублей. При этом кадастровая стоимость здания составляет 33,2 млн рублей.

Заявки от потенциальных арендаторов ждут до 13 сентября. Итоги собираются подвести 28 сентября. Отметим, что по соседству с гаражом расположены производственные корпуса и заводы.

Помимо гаража департамент имущества также ищет арендаторов еще для 19 нежилых помещений. Так, в микрорайоне Входной 64,1 кв. м предлагают использовать под магазин, а на улице 12 Декабря 173,9 кв. м — под склад.

Попаримся. МУП «Банное хозяйство» ищет арендаторов для своих бань в Омске
Узнать подробнее
#Город#Бизнес#Омск#Аренда#Аукцион#Департамент имущественных отношений#Новости#Юлия Истомина
Подпишитесь
Темури Латария записал на себя еще 5% «Рускома»
Сегодня, 03:46
Новосибирский автодилер займется реконструкцией долгостроя в центре Омска
Вчера, 12:02
«Нам важна каждая жизнь». Омские пожарные спасли из горящей квартиры 5 кошек и собаку
Вчера, 13:57
Станция с русскоязычными хитами. В Омске заработало новое радио «ПИ FM»
Сегодня, 06:25
Ресторан «Розы-Морозы» в Омске открылся спустя две недели после пожара
Сегодня, 02:48
В омской колонии, где заключенный взял в заложники медсестру, сменилось руководство
Сегодня, 05:15