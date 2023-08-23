Музей Врубеля заказал без торгов каталог новой выставки в «Эрмитаже-Сибирь»

По данным с сайта Госзакупок, торгов не было: договор заключен с единственным поставщиком. Будет напечатано 350 экземпляров каталога, каждый из которых обойдется музею в 1600 рублей. Общая стоимость заказа — 560 тысяч рублей, сроки исполнения — до 31 декабря 2023 года.