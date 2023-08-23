Музей Врубеля заказал без торгов каталог новой выставки в «Эрмитаже-Сибирь»

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:21
Музей Врубеля готовится к размещению в «Эрмитаже-Сибирь» новой выставки. Ее название — «Консерваторы и бунтари. Французская живопись и скульптура XIX века из собрания Эрмитажа». На прошлой неделе музей заключил договор о печати каталога выставки.
По данным с сайта Госзакупок, торгов не было: договор заключен с единственным поставщиком. Будет напечатано 350 экземпляров каталога, каждый из которых обойдется музею в 1600 рублей. Общая стоимость заказа — 560 тысяч рублей, сроки исполнения — до 31 декабря 2023 года.
Напомним: Музей имени Врубеля — бюджетное учреждение Омской области, его учредители — Минкульт и Минимущества. В числе «консерваторов и бунтарей», картины которых покажут омичам в рамках очередной выставки, Клод Моне, Камиль Писарро, Огюст Ренуар, Эдгар Дега и другие выдающиеся французские художники. Экспозиция откроется 1 сентября.