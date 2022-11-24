В омском филиале Эрмитажа открыли выставку советского искусства

«Я другой такой страны не знаю» — именно так называется новая выставка, подготовленная специалистами омского музея имени Врубеля к столетию Советского Союза. Она включает около 200 произведений художников советской эпохи — картин, графических рисунков, статуй, образцов декоративно-прикладного искусства. Организаторы, по их словам, постарались создать подборку, в которой было бы представлено искусство всех 15 союзных республик, а также ряда национальных автономий внутри РСФСР.
— Для нас этот проект важен как репрезентация совершенно новых работ, — рассказала журналистам директор музея Врубеля Фарида Буреева. — Многие из них были скрыты от любопытных глаз. Очень важно, чтобы произведения искусства как можно чаще доставали из хранилищ и показывали…
Экспозиция получилась разнообразной с точки зрения как географии, так и стиля. На ней можно увидеть и яркие образцы тоталитарного искусства (скажем, парадный портрет Сталина 1945 года, картины с мифологизированным образом Ленина), и свидетельства стилистических поисков советских художников (натюрморты, пейзажи, камерные портреты, созданные под явным влиянием импрессионизма), и множество бытовых юмористических зарисовок.
Многие произведения прошли через руки реставраторов.
— Видели бы вы, в каком состоянии были эти работы, — рассказала старший научный сотрудник музея Людмила Богомолова. — Например, портреты Дымшиц-Толстой, которые никогда прежде не видел зритель, прошли реставрационные муки, так как сохранность была ужасная. Пейзаж Батурина, хранившийся в рулоне, был наполовину руинирован, но реставраторы его спасли.
В запасниках музея хранится ещё множество произведений советского искусства — в том числе уже приведенных в порядок реставраторами. Поэтому через полгода выставка будет в значительной степени обновлена. В первую очередь это коснется прибалтийской и среднеазиатской графики, в меньшей степени — скульптуры.
Для посетителей выставка откроется 25 ноября.