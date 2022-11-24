В омском филиале Эрмитажа открыли выставку советского искусства

«Я другой такой страны не знаю» — именно так называется новая выставка, подготовленная специалистами омского музея имени Врубеля к столетию Советского Союза. Она включает около 200 произведений художников советской эпохи — картин, графических рисунков, статуй, образцов декоративно-прикладного искусства. Организаторы, по их словам, постарались создать подборку, в которой было бы представлено искусство всех 15 союзных республик, а также ряда национальных автономий внутри РСФСР.