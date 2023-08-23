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Избил и обокрал. Омич отправится в колонию за нападение на подростка

23 августа 2023, 11:18
Фото: 1MI
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Омичу вынесли приговор за разбойное нападение на подростка

Адвокаты подсудимого пытались оспорить решение суда, но апелляция осталась неудовлетворенной.

В Куйбышевской суде Омска вынесли приговор 28-летнему местному жителю. Его признали виновным в разбойном нападении, сообщили 23 августа в пресс-службе региональной прокуратуры.

В конце мая прошлого года подсудимый напал на подростка на улице Ленина, избил его и забрал из кармана штанов 9 тысяч рублей. В момент совершения преступления злоумышленник был пьян.

Свою вину мужчина не признал. Он настаивал, что не похищал деньги, однако факт побоев не отрицал. Фигурант заявил, что ударил подростка из-за личной неприязни.

Суд назначил наказание в виде 3 лет колонии общего режима. Адвокаты с таким решением не согласились и подали апелляцию. Областной суд признал приговор нижестоящей инстанции справедливым и оставил его в силе.

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#Происшествия#Кража#Омск#Омская область#Прокуратура#Уголовное дело#Нападение#Разбой#Разбойное нападение#Евгений Игишев
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