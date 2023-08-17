В Омской области нарушение правил безопасности привело к крупному пожару

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Судом установлено, что вечером 1 сентября 2022 года 36-летняя женщина затопила в бане неисправную печь. Позже на ней были обнаружены повреждения в дымовом канале и трещины в кирпичной кладке, что является существенным нарушением требований пожарной безопасности.
В следствие этого в бане произошло возгорание, которое перекинулось сначала на дом обвиняемой, а потом и на три соседних, захватив и хозяйственные постройки.
Ущерб от пожара составил около 3 000 000 рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Омской области. Также отмечается, что женщина полностью признала свою вину.
Жительница деревни Кольтюгино признана виновной по ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества). Ей назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ. По заключению государственного обвинителя суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании с виновной суммы причиненного ущерба.