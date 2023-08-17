В Омской области нарушение правил безопасности привело к крупному пожару

Судом установлено, что вечером 1 сентября 2022 года 36-летняя женщина затопила в бане неисправную печь. Позже на ней были обнаружены повреждения в дымовом канале и трещины в кирпичной кладке, что является существенным нарушением требований пожарной безопасности.