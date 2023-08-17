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Апелляция подтвердила необоснованность нормативов накопления отходов для киосков

17 августа 2023, 05:57
Фото: Midjourney
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Пятый апелляционный суд рассмотрел жалобу РЭК Омской области на решение Омского областного суда.

Ранее компания обратилась в Омский областной суд о признании недействующей строки 13 таблицы приложения 2 к приказу РЭК от 31.05.2017 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Омской области».

Прокурор указал, что после обращения группы предпринимателей была проведена проверка, которая показала значительное превышение нормативов, которые утверждены приказом. Более того, превышены и такие же нормативы, действующие в других субъектах СФО.

Индивидуальные предприниматели, которые выступили соистцами, обратили внимание на то, что замеры отходов производились с нарушениями правил. Сводные сезонные ведомости были составлены формально, а экономическая обоснованность нормативов не подтверждена.

Решением Омского областного суда оспариваемое положение признано недействующим с момента вступления решения суда в законную силу, сообщает пресс-служба судов Омской области. Также отмечается, что на РЭК Омской области возложена обязанность по принятию нового нормативного правового акта.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Суд#Уголовное дело#Отходы#Апелляция#Пятый апелляционный суд#Прокуратура#Решение суда#Судебное решение#Решение
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