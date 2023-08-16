Омские похоронщики после жалоб убрали могильные плиты с облицовки крыльца

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Как заметил Город55, омский Комбинат специальных услуг, отвечающий за работу муниципальных кладбищ, убрал могильную плиту с облицовки крыльца. Напомним, на прошлой неделе жители города обратили внимание на необычные оформление входной группы ведомства. Крыльцо здания на улице Звездова отремонтировали с помощью надгробных плит.
В мэрии Омска обещали проверить ведомство. В администрации также отметили, что КСУ разработал план ремонтно-реставрационных работ здания, которое является памятником архитектуры. В настоящее время решается ценовой вопрос со специализированными организациями.
Отметим, что здание находится в плачевном состоянии. По фасаду идут трещины, отваливается штукатурка.