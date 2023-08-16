Омские похоронщики после жалоб убрали могильные плиты с облицовки крыльца

Как заметил Город55, омский Комбинат специальных услуг, отвечающий за работу муниципальных кладбищ, убрал могильную плиту с облицовки крыльца. Напомним, на прошлой неделе жители города обратили внимание на необычные оформление входной группы ведомства. Крыльцо здания на улице Звездова отремонтировали с помощью надгробных плит.