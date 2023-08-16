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Posted Сегодня, 05:45

Published Сегодня, 05:45

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

На облицовку обратили внимание жители Омска, а после и администрация

Омские похоронщики после жалоб убрали могильные плиты с облицовки крыльца

16 августа 2023, 05:45
Фото: Город55
На облицовку обратили внимание жители Омска, а после и администрация
Здание находится в плачевном состоянии.

Как заметил Город55, омский Комбинат специальных услуг, отвечающий за работу муниципальных кладбищ, убрал могильную плиту с облицовки крыльца. Напомним, на прошлой неделе жители города обратили внимание на необычные оформление входной группы ведомства. Крыльцо здания на улице Звездова отремонтировали с помощью надгробных плит.

В мэрии Омска обещали проверить ведомство. В администрации также отметили, что КСУ разработал план ремонтно-реставрационных работ здания, которое является памятником архитектуры. В настоящее время решается ценовой вопрос со специализированными организациями.

Отметим, что здание находится в плачевном состоянии. По фасаду идут трещины, отваливается штукатурка.

Фото: Город55
Омские похоронщики выложили крыльцо из могильных плит. Теперь ведомство проверят
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#Евгений Игишев#КСУ#Комбинат#Похороны#Фасад#Мэрия#Общество#Город#Омск#Омская область
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