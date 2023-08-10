Омские похоронщики выложили крыльцо из могильных плит. Теперь ведомство проверят

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Омичи обратили внимание, что крыльцо омского Комбината специальных услуг отремонтировали с помощью могильных плит. Сообщение появилось в группе «Регион 55 | ЧС Омск» ВКонтакте.
«В центре Омска разрушающийся памятник латают с помощью плит с надгробий. На фото видно, что лестницу укрепляют с помощью куска могильной плиты», — говориться в сообщении.
Здание на улице Звездова, в котором располагается ведомство, отвечающее за омские кладбища, построено в начале прошлого века и является памятником архитектуры. В администрации Омска обещали проверить КСУ.
«Комбинату спецуслуг поручено привести лестничный марш в удовлетворительное состояние. Стоит отметить, что комбинатом разработан план ремонтно-реставрационных работ здания, запрошена ценовая информация в специализированных организациях, имеющих лицензию на работу с объектами историко-культурного наследия», — рассказали в администрации Омска.
Напомним, в середине июля в Комбинате специальных услуг назначили нового руководителя. Ведомство возглавил Михаил Квитков. Прежний директор КСУ Сергей Угрюмов оставил пост по истечению срока контракта.