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Здание комбината построено в начале прошлого века

Омские похоронщики выложили крыльцо из могильных плит. Теперь ведомство проверят

10 августа 2023, 07:20
Фото: Яндекс Карты
Здание комбината построено в начале прошлого века

Омский Комбинат спецуслуг проверят из-за крыльца, выложенного из могильных плит

В настоящее время здание КСУ планируют ремонтировать.

Омичи обратили внимание, что крыльцо омского Комбината специальных услуг отремонтировали с помощью могильных плит. Сообщение появилось в группе «Регион 55 | ЧС Омск» ВКонтакте.

«В центре Омска разрушающийся памятник латают с помощью плит с надгробий. На фото видно, что лестницу укрепляют с помощью куска могильной плиты», — говориться в сообщении.
Фото: Регион 55 | ЧС Омск

Здание на улице Звездова, в котором располагается ведомство, отвечающее за омские кладбища, построено в начале прошлого века и является памятником архитектуры. В администрации Омска обещали проверить КСУ.

«Комбинату спецуслуг поручено привести лестничный марш в удовлетворительное состояние. Стоит отметить, что комбинатом разработан план ремонтно-реставрационных работ здания, запрошена ценовая информация в специализированных организациях, имеющих лицензию на работу с объектами историко-культурного наследия», — рассказали в администрации Омска.

Напомним, в середине июля в Комбинате специальных услуг назначили нового руководителя. Ведомство возглавил Михаил Квитков. Прежний директор КСУ Сергей Угрюмов оставил пост по истечению срока контракта.

В Омске назначили нового руководителя муниципальных кладбищ
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#Евгений Игишев#КСУ#Комбинат#Кладбище#Могильные плиты#Мэрия#Проверка#Общество#Город#Омск#Омская область
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