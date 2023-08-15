Три банкетных зала и прозрачный купол. В Омске продают ресторан на 330 мест за 61 млн

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В Омске на улице Краснопресненской выставили на продажу ресторан «Белый рояль». Площадь помещения составляет 2300 квадратных метров (цоколь и два этажа). Цена готового бизнеса — 61 млн рублей.
«В настоящее время здание используется под действующий бизнес: три банкетных зала общей вместимостью до 330 гостей, кофе-кондитерская с возможностью изготовления кондитерских блюд под заказ и бизнес-ланчем, пищевыми производственными цехами, административными и складскими помещениями», — говорится в объявлении.
Здание украшает 12-метровый прозрачный стеклянный купол. Рядом с рестораном оборудована парковка. Мебель, технику и посуду продают отдельно, стоимость обсуждается индивидуально.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске на Левом берегу выставили на продажу ресторан «Император». Он находится в торговом комплексе «Континент» на третьем этаже.