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Продажа бизнеса

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2024
«Пивноff» не уходит с рынка: омский предприниматель объяснил ситуацию с продажей
Владелец «Пивноff» сообщил, что объявление о продаже магазинов не является признаком кризиса, а скорее способом оценить рыночные предложения.
7 ноября, 09:29
В Омске «Радость» продают за 42 млн рублей
4 ноября, 10:47
Под Омском за 47 млн выставили на продажу базу отдыха с прудом и рыбками
9 сентября, 06:28
От 4,5 миллионов до 230 тысяч. В Омске массово продают салоны красоты
3 сентября, 07:30
«Никуда не уезжаю». Бизнесмен назвал причину продажи катка у «Фестиваля» в Омске
17 августа, 06:01
«Отличная инвестиция». В центре Омска за 34 млн продают здание бывшего детсада
Здание было построено в 1956 году. В 2011 году была проведена его полная реконструкция.
5 августа, 08:12
«Хочется пожить для себя». В Омске за 120 млн продают бизнес по производству гробов
27 июля, 12:05
Бизнес на мусоре. В Омске за 30 млн продают цех по переработке вторсырья
2 мая, 08:34
В Омске в здании бывшей «Атлантиды» выставили на продажу бар за 10 млн рублей
24 апреля, 10:44
Под Омском на трассе выставили на продажу банный комплекс с гостиничными номерами
9 марта, 11:27
Готовый бизнес. В Омске за 3 миллиона продают парк аттракционов у «Континента»
6 марта, 11:19
Изменения неминуемы. Стало известно о продаже российского Яндекса
Сделка о продаже будет проходить в течение нескольких месяцев и головная компания должна к лету сменить название.
5 февраля, 09:10
С техникой и магазином. В Омской области за 27 млн продают картофельный бизнес
27 января, 12:01
У заброшенного «Летура». В центре Омска выставили на продажу бар за четыре миллиона
Как указывается в объявлении, заведение работает стабильно.
10 января, 07:38
2023
Трехэтажный хостел с персоналом. В Омске за 50 млн продают мини-отель
11 декабря 2023, 03:11
«Круасанчики от пацанчиков». На Богдана Хмельницкого за 28 млн продают кафе «Омичка»
14 ноября 2023, 03:05
SPA-бассейн, 8 номеров, мангальная зона. В Омске за 24 млн продают «Бани на Калинина»
13 ноября 2023, 03:44
Под гостиницу или спортзал. В Омске за 37 млн продают чердак в торговом комплексе
Площадь помещения составляет 462 квадратных метра. Причины его продажи не указаны.
9 ноября 2023, 07:29
Магазин с арендаторами. В Омске за 105 млн продают торговый комплекс
6 ноября 2023, 10:36
Шопинг на волнах. В Омске за 34 млн рублей продают плавмагазин
5 ноября 2023, 12:15

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