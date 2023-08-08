По 14 тысяч за квадратный метр. В Омске продают ресторан «Император»

В Омске на Левом берегу выставили на продажу ресторан «Император». Он находится в торговом комплексе «Континент» на третьем этаже. В объявлении говорится, что ресторан расположен в арендованном помещении, но срок аренды не ограничен. Приобрести готовый бизнес можно за 6,5 млн рублей.