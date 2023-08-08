Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Изображение материала

По 14 тысяч за квадратный метр. В Омске продают ресторан «Император»

8 августа 2023, 09:47
Фото: 1MI
Иллюстрация

На Левобережье в Омске выставили на продажу ресторан за 6,5 млн рублей

Точку общепита продают вместе со всей техникой и посудой.

В Омске на Левом берегу выставили на продажу ресторан «Император». Он находится в торговом комплексе «Континент» на третьем этаже. В объявлении говорится, что ресторан расположен в арендованном помещении, но срок аренды не ограничен. Приобрести готовый бизнес можно за 6,5 млн рублей.

Общая площадь помещения составляет 450 квадратных метров. Ресторан продают вместе со всей техникой и посудой.

«В ресторане сделан качественный ремонт, новая мебель и столы, Сигнализация: пожарная, охранная, видео-наблюдение. Кондиционеры, вентиляция, высокие потолки, светомузыка», — говорится в объявлении.

В описании в открытых источниках сообщается, что ресторан «Император» предлагает гостям азербайджанскую и европейскую кухню, средний чек составляет около 800 рублей на человека.

Для олдскульных болельщиков. В Омске продают форму игрока «Авангарда» Соколова
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Продажа#Продажа бизнеса#Ресторан#Объявление#Общество#Бизнес#Омск#Омская область
Подпишитесь
В Омске отозвали экспертизу, разрешающую застроить территорию Кадетского корпуса
Сегодня, 04:24
Ректор ОмГТУ Дмитрий Маевский ответит в суде за мошенничество с научной работой
Сегодня, 05:49
«Гигантские коробки». В Омске отдают землю под строительство складов и заправки
Сегодня, 05:54
Стали известны обстоятельства, при которых в Омске утонула 13-летняя девочка
Сегодня, 06:53
Омичей предупредили о массовых отключениях воды. Рассказываем, где это произойдет
Сегодня, 07:33
Изучал минно-взрывное дело. В Омске задержали иностранного террориста
Сегодня, 06:02