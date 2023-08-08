По 14 тысяч за квадратный метр. В Омске продают ресторан «Император»

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В Омске на Левом берегу выставили на продажу ресторан «Император». Он находится в торговом комплексе «Континент» на третьем этаже. В объявлении говорится, что ресторан расположен в арендованном помещении, но срок аренды не ограничен. Приобрести готовый бизнес можно за 6,5 млн рублей.
Общая площадь помещения составляет 450 квадратных метров. Ресторан продают вместе со всей техникой и посудой.
«В ресторане сделан качественный ремонт, новая мебель и столы, Сигнализация: пожарная, охранная, видео-наблюдение. Кондиционеры, вентиляция, высокие потолки, светомузыка», — говорится в объявлении.
В описании в открытых источниках сообщается, что ресторан «Император» предлагает гостям азербайджанскую и европейскую кухню, средний чек составляет около 800 рублей на человека.