Новое название для остановки, дефицит педагогов и сборы в школу. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Новость №1. Новое название для старой остановки. Остановку «Голубой огонек» хотят переименовать.
Недавно в СМИ появилась информация о том, что остановку общественного транспорта на Карла Маркса хотят переименовать по инициативе представителей музея имени Кондратия Белова. Они предложили дать название остановке в честь их учреждения, однако омичи не оценили эту идею. Мнением о ситуации поделился мэр города Сергей Шелест, также сообщив, что никто подобную идею в Омский городской Совет не продвигал.
Новость №2. Свежие данные о педагогическом составе образовательных учреждений не могут не огорчать.
По данным департамента образования, на сегодняшний день в омских школах и детских садах не хватает 730 педагогов. В дошкольные учреждения ищут более 100 воспитателей и 74 помощника воспитателя. В школах ситуация еще сложнее: недобор по некоторым предметам очень велик. Так, например, в городские школы требуется 82 учителя математики, 78 учителей начальных классов и 67 преподавателей русского и литературы.
Новость №3. Насколько дорого собрать ребенка в школу в 2023 году?
Аналитики одного из сервисов по поиску работы провели опрос и выяснили, что в среднем родители юных омичей тратят на подготовку к новому учебному году около 12 тысяч рублей. Эта цифра лишь на 7% превышает прошлогоднюю и является самой низкой по стране. О результатах опроса в других регионах и городах с самыми крупными цифрами можно узнать в материале.