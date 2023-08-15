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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

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Новое название для остановки, дефицит педагогов и сборы в школу. Омск сегодня

15 августа 2023, 14:09
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Новое название для старой остановки. Остановку «Голубой огонек» хотят переименовать.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что остановку общественного транспорта на Карла Маркса хотят переименовать по инициативе представителей музея имени Кондратия Белова. Они предложили дать название остановке в честь их учреждения, однако омичи не оценили эту идею. Мнением о ситуации поделился мэр города Сергей Шелест, также сообщив, что никто подобную идею в Омский городской Совет не продвигал.

Всего лишь идея. Мэр Омска рассказал, переименуют ли остановку «Голубой огонек»
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Новость №2. Свежие данные о педагогическом составе образовательных учреждений не могут не огорчать.

По данным департамента образования, на сегодняшний день в омских школах и детских садах не хватает 730 педагогов. В дошкольные учреждения ищут более 100 воспитателей и 74 помощника воспитателя. В школах ситуация еще сложнее: недобор по некоторым предметам очень велик. Так, например, в городские школы требуется 82 учителя математики, 78 учителей начальных классов и 67 преподавателей русского и литературы.

Перед началом учебного года в омских школах и детсадах не хватает 730 педагогов
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Новость №3. Насколько дорого собрать ребенка в школу в 2023 году?

Аналитики одного из сервисов по поиску работы провели опрос и выяснили, что в среднем родители юных омичей тратят на подготовку к новому учебному году около 12 тысяч рублей. Эта цифра лишь на 7% превышает прошлогоднюю и является самой низкой по стране. О результатах опроса в других регионах и городах с самыми крупными цифрами можно узнать в материале.

Дороже и дороже. Стало известно, сколько родители юных омичей тратят на сборы в школу
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#Анастасия Баянова#Омск#Итоги дня#Остановка#Автобусные остановки#Омская область
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