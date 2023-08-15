Новое название для остановки, дефицит педагогов и сборы в школу. Омск сегодня

Аналитики одного из сервисов по поиску работы провели опрос и выяснили, что в среднем родители юных омичей тратят на подготовку к новому учебному году около 12 тысяч рублей. Эта цифра лишь на 7% превышает прошлогоднюю и является самой низкой по стране. О результатах опроса в других регионах и городах с самыми крупными цифрами можно узнать в материале.