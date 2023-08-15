Перед началом учебного года в омских школах и детсадах не хватает 730 педагогов

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
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Updated Сегодня, 05:33
По данным департамента образования администрации Омска на 15 августа, в городских школах и детских садах не хватает 730 педагогов. В школах дефицит кадров острее всего ощущается среди преподавателей математики — открыто 82 вакансии. Далее идут учителя начальных классов (78 вакансий), русского языка и литература (67 вакансий), английского языка (56 вакансий), технологии (23 вакансии), истории и обществознания (22 вакансии), информатики (18 вакансий).
По другим предметам нехватка педагогов не столь значительна. Также в школы ищут психологов, социальных педагогов, логопедов, тьюторов и других специалистов.
В детских садах Омска в настоящее время открыты вакансии для 123 воспитателей. Также требуется 74 помощника воспитателя.
Согласно данным сервисов по поиску работы, учителям в омских школах готовы в среднем предложить зарплату около 27 тысяч рублей в месяц. Так, в СОШ № 91 требуется преподаватель математики на зарплату от 25 тысяч рублей. Предполагается шестидневная рабочая неделя и полный день.
Ранее Город55 узнал у самих учителей, как обстоят дела с кадрами в образовательных учреждениях и почему молодые специалисты не хотят идти работать в школу.