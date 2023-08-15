Перед началом учебного года в омских школах и детсадах не хватает 730 педагогов

Согласно данным сервисов по поиску работы, учителям в омских школах готовы в среднем предложить зарплату около 27 тысяч рублей в месяц. Так, в СОШ № 91 требуется преподаватель математики на зарплату от 25 тысяч рублей. Предполагается шестидневная рабочая неделя и полный день.