Дороже и дороже. Стало известно, сколько родители юных омичей тратят на сборы в школу

В соседнем Новосибирске цифры незначительно выше: там на сборы ребенка в школу родители тратят на сто рублей больше — 11 900 рублей. Но несколько лет назад, в 2019 и 2020 году, цифры сильно разнились. Так, например, в год коронавируса омичи тратили на эти цели в среднем 8 300 рублей, а новосибирцы — 9 500 рублей.