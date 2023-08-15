Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Иллюстрация

Дороже и дороже. Стало известно, сколько родители юных омичей тратят на сборы в школу

15 августа 2023, 10:01
Фото: 1MI
Иллюстрация

Стало известно, какую сумму тратят омские родители на подготовку ребенка к школе

Аналитики сервиса по поиску работы Superjob провели опрос и выяснили, насколько увеличились траты омичей перед началом учебного года.

Так в этом году на покупку необходимых вещей и канцелярских принадлежностей родители омских школьников потратили в среднем 11 800 рублей. По сравнению с прошлым годом, эта цифра выросла на 7%. Однако стоит сказать, что увеличение суммы, зафиксированное в нашем регионе, самое низкое по стране. Больше всего затраты выросли в Санкт-Петербурге (31%).

В соседнем Новосибирске цифры незначительно выше: там на сборы ребенка в школу родители тратят на сто рублей больше — 11 900 рублей. Но несколько лет назад, в 2019 и 2020 году, цифры сильно разнились. Так, например, в год коронавируса омичи тратили на эти цели в среднем 8 300 рублей, а новосибирцы — 9 500 рублей.

Отметим также, что дороже всего подготовка к школе обходится в в Москве (14 300), Санкт-Петербурге (13 100) и Екатеринбурге (12 000). В этих же городах зафиксировано наибольшее увеличение цен по сравнению с прошлым годом.

Стало известно, какие омские школы отремонтируют в ближайшее время
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Школа#Школьник#Сборы в школу#Дети, подростки#Подорожание#Цены#Омск#Омская область
Подпишитесь
Некипелов, Гефлинг, Сапунова. Кто строил «падающий» омский дом на 3-й Енисейской
Сегодня, 06:22
Нужны решения другого масштаба. Полежаев высказался об Иртыше и омском метро
Сегодня, 10:57
С днем выбросов. В омском воздухе нашли больше сероводорода, чем полагается
Сегодня, 05:55
Смертельная инфекция. В Омской области ввели карантин из-за бешенства
Сегодня, 06:07
Почти не спал и замерз. Под Омском нашли пожилого грибника, заблудившегося в лесу
Сегодня, 08:57