Дороже и дороже. Стало известно, сколько родители юных омичей тратят на сборы в школу

Posted Сегодня, 10:01
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Так в этом году на покупку необходимых вещей и канцелярских принадлежностей родители омских школьников потратили в среднем 11 800 рублей. По сравнению с прошлым годом, эта цифра выросла на 7%. Однако стоит сказать, что увеличение суммы, зафиксированное в нашем регионе, самое низкое по стране. Больше всего затраты выросли в Санкт-Петербурге (31%).
В соседнем Новосибирске цифры незначительно выше: там на сборы ребенка в школу родители тратят на сто рублей больше — 11 900 рублей. Но несколько лет назад, в 2019 и 2020 году, цифры сильно разнились. Так, например, в год коронавируса омичи тратили на эти цели в среднем 8 300 рублей, а новосибирцы — 9 500 рублей.
Отметим также, что дороже всего подготовка к школе обходится в в Москве (14 300), Санкт-Петербурге (13 100) и Екатеринбурге (12 000). В этих же городах зафиксировано наибольшее увеличение цен по сравнению с прошлым годом.