Загадывай желание. Омичи в течение двух недель увидят ярчайший звездопад

В августе омичи могут наблюдать до 100 метеоров в час, если уедут подальше от города. «Звездный дождь» образуется от шлейфа пылевых частиц кометы Свифта-Туттля. По словам директора планетария, она приближается к Земле один раз в 135 лет. Ее частицы летят со скоростью 59 км/сек. Специальных устройств для наблюдения не понадобится. Достаточно отойти от ярких фонарей, но лучше всего, конечно, уехать для изучения звездного неба за город.