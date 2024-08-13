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Звездопад

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2024
Травма лидера «Авангарда», северное сияние и багровая река. Омск сегодня
13 августа, 14:22
Популярные школы, многоэтажки в центре города и космические чудеса. Омск сегодня
10 августа, 14:02
Директор планетария рассказал омичам, как увидеть метеорный поток Персеиды этой ночью
10 августа, 12:03
Приготовьтесь к волшебству. Омичам рассказали, когда в небе будет виден звездопад
3 августа, 12:32
Россияне увидят невероятный звездопад этим летом
Стало известно, что этим летом россияне увидят яркое астрономическое явление. Когда и какое? Читайте в материале Города55.
4 июня, 14:07
2023
Загадывайте желание. Совсем скоро омичи смогут увидеть метеорный поток Геминиды
13 декабря 2023, 13:01
«Звездопад-гигант». В декабре омичи увидят мощный метеорный поток над Землей
Это явление будет хорошо видно в ближайшую ночь, но после полуночи.
13 декабря 2023, 09:01
Загадывай желание. Омичи в течение двух недель увидят ярчайший звездопад
14 августа 2023, 07:53

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