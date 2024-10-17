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Омский планетарий

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2024
Небесное шоу: огромная луна и яркая комета захватили внимание омичей
17 октября, 08:59
Поток Персеиды. Директор омского планетария рассказал, как долго продлится звездопад
13 августа, 06:27
Шоу отменяется. Омичи расстроились из-за отсутствия полярного сияния
Красивое астрономическое явление должно было появиться в ночь смены весны и лета, но этого не произошло.
1 июня, 05:11
Летающий дьявол с зеленым хвостом. В ночном небе над Омском заметили комету
21 марта, 03:00
«Будто новогодняя игрушка». Омичи смогли увидеть сближение Луны и Юпитера
Фотографии явления опубликовали в группе омского планетария в соцсети.
16 февраля, 10:59
2023
«Как трубы органа». Минувшей ночью в Омской области наблюдали полярное сияние
18 декабря 2023, 02:22
Разгоняем облака. Омичи смогут увидеть северное сияние вечером 30 ноября
Явление в небе будет заметно при хорошей ясной погоде.
30 ноября 2023, 12:02
Кто умеет, разгоняйте облака. Омичей снова предупреждают о полярном сиянии
11 ноября 2023, 05:18
Сегодня вечером жители Омска увидят в небе след от космического корабля
Лучше всего его будет видно за пределами города.
15 сентября 2023, 03:20
Загадывай желание. Омичи в течение двух недель увидят ярчайший звездопад
14 августа 2023, 07:53
На минимальном расстоянии от Земли. Омичи смогут увидеть два суперлуния за месяц
Омский планетарий сообщил, что в этом месяце произойдет сразу два полнолуния.
1 августа 2023, 12:50
Астрономы пригласили омичей еще раз понаблюдать за редкой зеленой кометой
Зеленая комета С/2022 Е3 ZTF снова станет видима при прохождении рядом с Марсом и Альдебараном. Омские астрономы планируют выезд и приглашают присоединиться.
8 февраля 2023, 08:03

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