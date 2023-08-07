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Договориться не получилось. Омский пенсионер ночью выстрелил в шумную компанию

7 августа 2023, 10:04
Фото: 1MI

Пожилой омич выстрелил в шумную компанию, которая не давала ему спать ночью

Прокуратура взяла под контроль расследование дела о стрельбе во дворе многоквартирного дома.

В ночь с 5 на 6 августа житель Советского округа не смог договориться с шумной компанией и решил разрешить конфликт с помощью ружья.

Предварительно установлено, что потерпевшие распивали алкоголь на территории двора дома по адресу ул. Химиков, 6В. На замечания и требования прекратить шум молодые люди не реагировали или отвечали отказом в грубой форме.

После многократных попыток мирного разрешения конфликта, пенсионер решил напугать компанию выстрелом в воздух, однако это ни к чему не привело. После он совершил несколько выстрелов в асфальт рядом с потерпевшими.

В результате выстрелов пострадали трое омичей, они получили непроникающие ранения дробью. После оказания первой помощи на месте происшествия госпитализация им не потребовалась, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Хулиганство#Нарушение#Нарушитель#Стрельба#Стрелок#Ружье#Шум#Закон#Законодательство#Прокуратура#Прокуратура Омской области
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