Договориться не получилось. Омский пенсионер ночью выстрелил в шумную компанию

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
В ночь с 5 на 6 августа житель Советского округа не смог договориться с шумной компанией и решил разрешить конфликт с помощью ружья.
Предварительно установлено, что потерпевшие распивали алкоголь на территории двора дома по адресу ул. Химиков, 6В. На замечания и требования прекратить шум молодые люди не реагировали или отвечали отказом в грубой форме.
После многократных попыток мирного разрешения конфликта, пенсионер решил напугать компанию выстрелом в воздух, однако это ни к чему не привело. После он совершил несколько выстрелов в асфальт рядом с потерпевшими.
В результате выстрелов пострадали трое омичей, они получили непроникающие ранения дробью. После оказания первой помощи на месте происшествия госпитализация им не потребовалась, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).