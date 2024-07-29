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Шум

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2024
«Стучит по стенам и долбит по батареям»: омичка пошла в суд из-за шумного соседа
По ее словам, мужчина каждый день стучал по батареям, стенам и полу. Мотивы его поведения остаются неизвестными.
29 июля, 07:25
Пока не случится беда. В омской многоэтажке на Пригородной появились новые трещины
24 февраля, 07:43
2023
Договориться не получилось. Омский пенсионер ночью выстрелил в шумную компанию
Прокуратура взяла под контроль расследование дела о стрельбе во дворе многоквартирного дома.
7 августа 2023, 10:04
2022
«Инопланетяне прилетели». Омичей напугал неизвестный гул в Нефтяниках
Омичи разместили жалобу в соцсетях.
1 июня 2022, 05:42

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