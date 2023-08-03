В День города омичи смогут прокатиться на музыкальном трамвае

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Движение он начнет от трамвайной остановки «Котельникова» в 11:13 и поедет до остановки «Посёлок Амурский», а после двинется в обратном направлении, сообщает пресс-центр городской администрации.
В МП г. Омска «Электрический транспорт» отметили, что музыкальный вагон будет легко узнать по украшению — разноцветным нотам, шарам и цветам. Внутри пассажиров ждет живая музыка, игры и сладкие призы.
«Мы впервые проводим подобное мероприятие. Уверен, что оно вызовет интерес у омичей. Хочется, чтобы в День города праздничная атмосфера царила не только на улицах Омска, но и в городском транспорте», — рассказал Сергей Фролов, директор МП г. Омска «Электрический транспорт».