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Published Сегодня, 11:32

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Updated Сегодня, 11:32

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В День города омичи смогут прокатиться на музыкальном трамвае

3 августа 2023, 11:32
Фото: 1MI
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5 августа праздничный вагон отправится по маршруту №4.

Движение он начнет от трамвайной остановки «Котельникова» в 11:13 и поедет до остановки «Посёлок Амурский», а после двинется в обратном направлении, сообщает пресс-центр городской администрации.

В МП г. Омска «Электрический транспорт» отметили, что музыкальный вагон будет легко узнать по украшению — разноцветным нотам, шарам и цветам. Внутри пассажиров ждет живая музыка, игры и сладкие призы.

«Мы впервые проводим подобное мероприятие. Уверен, что оно вызовет интерес у омичей. Хочется, чтобы в День города праздничная атмосфера царила не только на улицах Омска, но и в городском транспорте», — рассказал Сергей Фролов, директор МП г. Омска «Электрический транспорт».
Омичам стало известно расписание прогулочных маршрутов теплохода на День города
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#Анастасия Баянова#Омск#День города#Трамвай#Музыка#Празднование#Праздники#Праздничный день#Маршрут#Пассажирский транспорт
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