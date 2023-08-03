Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Изображение материала

Омское УМВД получит от арендатора собственной столовой на Ленина 5 млн рублей

3 августа 2023, 10:37
Фото: 1MI
Иллюстрация
Цена в процессе торгов выросла в 2,8 раза.

Ранее Город55 рассказывал, что управление МВД по Омской области проводит электронный аукцион, цель которого определить арендатора столовой на Ленина, 2. Победитель торгов получил право организовать питание сотрудников, федеральных госслужащих и работников силовых ведомств.

Предложением заинтересовались три общества с ограниченной ответственностью и один индивидуальный предприниматель. Но комиссия не стала допускать до торгов ООО «Русскомплект пит»: в его заявке отсутствовала доверенность на выполнение действий от имени заявителя.

В итоге за аренду столовой боролись ООО «Форвард», ООО «Новая Сибирь» и индивидуальный предприниматель Ирина Гнатко. Победителем стала омская компания «Форвард», которая подняла начальную цену в 2,8 раза до 4 950 400 рублей.

Помещения площадью 371,7 кв. м находятся на первом этаже. Помимо этого компания получит в свое пользование различное оборудование и инвентарь. Договор безвозмездного пользования заключат на три года.

О компании-победителе известно немного. Зарегистрировали ООО с уставным капиталом в 10 тысяч рублей в сентябре прошлого года. Учредитель и по совместительству гендиректор — Анастасия Поплавко. Основным видом деятельности компании является покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

2 млн рублей на банкетах. Омский ресторан «Пеликан» получил очередной контракт
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#УМВД#Аренда#Столовая#Питание#Общество#Город#Бизнес#Новости#Омск
Подпишитесь
Надежды нет. В Омске на протяжении недели вводят режим «черного неба»
Сегодня, 02:50
Строительство многоэтажки для омичей из аварийного жилья подорожает на 30%
Сегодня, 08:56
Без метро, зато в Сибири. Москвичи стали чаще покупать недвижимость в Омской области
Сегодня, 08:38
В пригороде Омска медамбулаторию построили на пустыре без дорог и на краю канавы
Сегодня, 09:04
Чрезвычайная пожарная опасность. В Омской области ожидается опасное явление
Сегодня, 08:48
Важно. В правительстве поддержали проект об уголовном наказании за уклонение от мобилизации
Сегодня, 11:45