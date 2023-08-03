Омское УМВД получит от арендатора собственной столовой на Ленина 5 млн рублей

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Ранее Город55 рассказывал, что управление МВД по Омской области проводит электронный аукцион, цель которого определить арендатора столовой на Ленина, 2. Победитель торгов получил право организовать питание сотрудников, федеральных госслужащих и работников силовых ведомств.
Предложением заинтересовались три общества с ограниченной ответственностью и один индивидуальный предприниматель. Но комиссия не стала допускать до торгов ООО «Русскомплект пит»: в его заявке отсутствовала доверенность на выполнение действий от имени заявителя.
В итоге за аренду столовой боролись ООО «Форвард», ООО «Новая Сибирь» и индивидуальный предприниматель Ирина Гнатко. Победителем стала омская компания «Форвард», которая подняла начальную цену в 2,8 раза до 4 950 400 рублей.
Помещения площадью 371,7 кв. м находятся на первом этаже. Помимо этого компания получит в свое пользование различное оборудование и инвентарь. Договор безвозмездного пользования заключат на три года.
О компании-победителе известно немного. Зарегистрировали ООО с уставным капиталом в 10 тысяч рублей в сентябре прошлого года. Учредитель и по совместительству гендиректор — Анастасия Поплавко. Основным видом деятельности компании является покупка и продажа собственного недвижимого имущества.