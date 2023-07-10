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В Омске ищут подрядчика, который будет кормить сотрудников силовых ведомств

10 июля 2023, 09:09
Фото: 1MI
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Договор планируют заключить на 3 года.

Омское УМВД объявило аукцион на право заключения договора безвозмездного пользования госимуществом по улице Ленина, 2, которое занимают управление МВД и ФСБ. Победителю предстоит организовать питание сотрудников, федеральных госслужащих и работников силовых ведомств.

В свое пользование подрядчик получит помещения общей площадью 371,7 кв. м на первом этаже здания в центре города. Договор безвозмездного пользования собираются заключить на 3 года.

За право заключить договор нужно будет внести платеж. Начальная цена составляет 1,768 млн рублей. Помимо помещений победитель торгов также получит около 1400 единиц движимого имущества — это разнообразное оборудование и техника.

По условиям договора, подрядчику предстоит каждую неделю «составлять меню на принципах здорового питания» средней стоимостью от 200 до 250 рублей. Кормить сотрудников УМВД необходимо ежедневно в рабочие дни. В выходные и праздничные дни работа осуществляется по заявке управления МВД.

Не обошлось и без запретов — нельзя распространять алкоголь и табачные изделия, размещать рекламу в помещениях, на фасаде и крыше здания, организовывать внутри политическую и религиозную деятельность.

Заявки от желающих принимают до 28 июля. Выберут организатора питания 2 августа 2023 года.

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#Юлия Истомина#Питание#УМВД Омской области#УМВД#Аукцион#Договор#Общество#Город#Новости#Омск
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