В Омске ищут подрядчика, который будет кормить сотрудников силовых ведомств

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Омское УМВД объявило аукцион на право заключения договора безвозмездного пользования госимуществом по улице Ленина, 2, которое занимают управление МВД и ФСБ. Победителю предстоит организовать питание сотрудников, федеральных госслужащих и работников силовых ведомств.
В свое пользование подрядчик получит помещения общей площадью 371,7 кв. м на первом этаже здания в центре города. Договор безвозмездного пользования собираются заключить на 3 года.
За право заключить договор нужно будет внести платеж. Начальная цена составляет 1,768 млн рублей. Помимо помещений победитель торгов также получит около 1400 единиц движимого имущества — это разнообразное оборудование и техника.
По условиям договора, подрядчику предстоит каждую неделю «составлять меню на принципах здорового питания» средней стоимостью от 200 до 250 рублей. Кормить сотрудников УМВД необходимо ежедневно в рабочие дни. В выходные и праздничные дни работа осуществляется по заявке управления МВД.
Не обошлось и без запретов — нельзя распространять алкоголь и табачные изделия, размещать рекламу в помещениях, на фасаде и крыше здания, организовывать внутри политическую и религиозную деятельность.
Заявки от желающих принимают до 28 июля. Выберут организатора питания 2 августа 2023 года.