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2 млн рублей на банкетах. Омский ресторан «Пеликан» получил очередной контракт

15 июля 2023, 11:01
Фото: Midjourney
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Ресторан «Пеликан» заработал в 2023 году 2 миллиона на банкетах для омских чиновников

Третий контракт за последние полгода заведение получило 14 июля.

В Омске подвели итоги очередного конкурса на выбор заведения, которое обслужило бы торжественные, официальные и иные приемы от имени губернатора и областного правительства. ООО «Третий этаж», владеющий рестораном «Пеликан» на Иртышской набережной, выиграло уже третий аукцион с начала года. Общая сумма контрактов с ООО таким образом достигла 2,1 млн рублей.

В последнем случае никто не решился составить «Пеликану» конкуренцию, его заявка оказалась единственной на аукционе. Начальную цену он снизил в 2,5 раза, предложив накормить одного человека не за 23038 рублей, а за 9000 рублей. За банкеты для чиновников ресторан получит 500 тысяч рублей.

Победитель представил примерное меню обслуживания на завтрак, обед, ужин и торжественный банкет. Так, в завтрак стоимостью 523 рубля входит глазунья с беконом и помидорами или омлет с брокколи и сладким перцем, фаршированные блины, канапе, мини-брускетта, штрудель, расстегай, морс, чай и кофе. Стоимость обеда на 1 человека оценили в 1815 рублей, ужина — в 2572 рубля, банкета — в 3854 рубля. Для обедов, ужинов и торжественных приемов помимо чая, кофе, морсов и лимонадов предусмотрены алкогольные напитки.

«Перечень блюд является ориентировочным и может быть изменен по согласованию сторон в рамках стоимости меню №1-4, установленного при заключении государственного контракта», — говорится в проекте контракта.

Отметим, что общество с ограниченной ответственностью «Третий этаж» принадлежит Илоне Павинской (90%) и Алексею Фомину (10%). Последний с 2009 года занимает должность директора в компании. В прошлом году выручка компании составила 4 млн, увеличившись на 4%.

Павинская также является совладелицей клиник «Статус Ре-Эйдж», «Эзрамед», «Центром сделок с недвижимостью», торговым комплексом «Океан». Принадлежит предпринимательнице и ООО «Океан-Сибирь».

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