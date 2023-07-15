2 млн рублей на банкетах. Омский ресторан «Пеликан» получил очередной контракт

Победитель представил примерное меню обслуживания на завтрак, обед, ужин и торжественный банкет. Так, в завтрак стоимостью 523 рубля входит глазунья с беконом и помидорами или омлет с брокколи и сладким перцем, фаршированные блины, канапе, мини-брускетта, штрудель, расстегай, морс, чай и кофе. Стоимость обеда на 1 человека оценили в 1815 рублей, ужина — в 2572 рубля, банкета — в 3854 рубля. Для обедов, ужинов и торжественных приемов помимо чая, кофе, морсов и лимонадов предусмотрены алкогольные напитки.