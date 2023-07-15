2 млн рублей на банкетах. Омский ресторан «Пеликан» получил очередной контракт

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
В Омске подвели итоги очередного конкурса на выбор заведения, которое обслужило бы торжественные, официальные и иные приемы от имени губернатора и областного правительства. ООО «Третий этаж», владеющий рестораном «Пеликан» на Иртышской набережной, выиграло уже третий аукцион с начала года. Общая сумма контрактов с ООО таким образом достигла 2,1 млн рублей.
В последнем случае никто не решился составить «Пеликану» конкуренцию, его заявка оказалась единственной на аукционе. Начальную цену он снизил в 2,5 раза, предложив накормить одного человека не за 23038 рублей, а за 9000 рублей. За банкеты для чиновников ресторан получит 500 тысяч рублей.
Победитель представил примерное меню обслуживания на завтрак, обед, ужин и торжественный банкет. Так, в завтрак стоимостью 523 рубля входит глазунья с беконом и помидорами или омлет с брокколи и сладким перцем, фаршированные блины, канапе, мини-брускетта, штрудель, расстегай, морс, чай и кофе. Стоимость обеда на 1 человека оценили в 1815 рублей, ужина — в 2572 рубля, банкета — в 3854 рубля. Для обедов, ужинов и торжественных приемов помимо чая, кофе, морсов и лимонадов предусмотрены алкогольные напитки.
«Перечень блюд является ориентировочным и может быть изменен по согласованию сторон в рамках стоимости меню №1-4, установленного при заключении государственного контракта», — говорится в проекте контракта.
Отметим, что общество с ограниченной ответственностью «Третий этаж» принадлежит Илоне Павинской (90%) и Алексею Фомину (10%). Последний с 2009 года занимает должность директора в компании. В прошлом году выручка компании составила 4 млн, увеличившись на 4%.
Павинская также является совладелицей клиник «Статус Ре-Эйдж», «Эзрамед», «Центром сделок с недвижимостью», торговым комплексом «Океан». Принадлежит предпринимательнице и ООО «Океан-Сибирь».