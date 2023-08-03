Омские ученые из СибАДИ разработали технологию строительства домов из соломы

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
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СибАДИ занимается разработкой новой технологии строительства, в которой используется солома. Это обычный материал, но его применение может быть уникальным. Идею подробно описал доктор технических наук, доцент и профессор кафедры «Строительные конструкции» СибАДИ — Сергей Макеев. Он объяснил, что дом из соломы можно построить очень быстро. Преимущество заключается в особенных характеристиках.
«Это известное совмещение панельного и каркасного домостроения. Но отличительной особенностью этой технологии является то, что в качестве утеплителя используются не опасная для здоровья минеральная вата, а натуральный утеплитель в виде прессованной соломы», — передает слова ученого издание «Омск-Регион».
Сергей Макеев объясняет, что подобные технологии используются в Европе. Конструкции способны выдержать существенную нагрузку снега. Технологию можно использовать как в самых жарких, так и в самых холодных регионах страны.
«По звукоизоляции и теплотехническим параметрам предварительных данных у нас пока нет. Эти испытания ведутся. Как я уже говорил ранее, по данным зарубежных стран Европейского Союза, эти панели в достаточной степени обеспечивают тепло в доме», — объясняет профессор.
По новой технологии можно возводить не только жилые дома, но и складские помещения, строения ангарного типа. Производство панелей для одного здания площадью 100 квадратных метров по времени занимает 1-2 месяца. Собрать дом, если готов фундамент, можно в течение недели.
«По предварительным оценкам, стоимость квадратного метра такого жилья практически не отличается от цены на существующие технологии. Но здесь можно говорить именно об энергосбережении, об экологичности. Срок службы таких домов в среднем 100 лет», — сообщил Сергей Макеев.
Новую технологию в настоящее время вместе с СибАДИ развивает компания «Большой дом древесины». К инновациям присматриваются органы региональной и федеральной власти. Панели из соломы представляли и на недавней выставке «Сибирская строительная неделя 2023 года».
«На сегодняшний день мы выражаем высокую заинтересованность в сотрудничестве с региональной властью, и в том числе рассматриваем для себя грантовую поддержку на федеральном уровне», — заключил Сергей Макеев.