Омские ученые из СибАДИ разработали технологию строительства домов из соломы

СибАДИ занимается разработкой новой технологии строительства, в которой используется солома. Это обычный материал, но его применение может быть уникальным. Идею подробно описал доктор технических наук, доцент и профессор кафедры «Строительные конструкции» СибАДИ — Сергей Макеев. Он объяснил, что дом из соломы можно построить очень быстро. Преимущество заключается в особенных характеристиках.