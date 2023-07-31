«Раньше высаживались без учета»: чиновники объяснили, почему в Омске рубят деревья

Учитывают ли ответственные лица, принимающие решения о вырубках, крайнюю сложность создания замены как значимый фактор? Этот наш вопрос, заданный в связи с событиями на Волочаевской, в пресс-службе мэрии проигнорировали. Почему по результатам экспертиз все или почти все деревья в конкретном месте оказываются аварийными (это влияет на размер компенсации)? На этот вопрос ответа тоже не было. Зато выяснилась интересная вещь: когда специалисты из городской администрации, вычисляя объемы компенсационного озеленения, умножают 10 на 3 и прибавляют к произведению 30, у них получается 40. Спилено 10 здоровых деревьев и 30 аварийных — но высадят только 40 вместо 60, хотя на словах применяется правило «один к трем».