Стало известно, из-за чего срубили деревья на Аллее олимпийцев в центре Омска

Неделю назад, 21 июля, омичи пожаловались на вырубку берез, которые отстоял мэр. Жители сообщили, что вырубленные деревья были молодыми и крепкими, не представляющими опасности для посетителей аллеи. Позже мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что на территории высадят березы и яблони, купленные на средства мецената.