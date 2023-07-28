Стало известно, из-за чего срубили деревья на Аллее олимпийцев в центре Омска

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Деревья на Аллее олимпийцев в центре Омска срубили из-за того, что их повредили строители. Ролик о благоустройстве территории вышел на youtube-канале «Видеоблог омской мэрии» сегодня, 28 июля.
«13 новых берез высадят на месте 9 старых, которые пришлось убрать. Из-за поврежденной в результате строительных работ корневой системы, деревья засыхали. В общей сложности костяк зеленой зоны аллеи олимпийцев будут составлять 38 берез и яблонь», — говорится в ролике.
В видео сообщается, что новые деревья высадят в шахматном порядке, а все пространство покроет рулонный газон площадью 2.5 тысячи квадратных метров. На склоне собираются посадить кусты винограда.
«Понятно, что кушать с него ничего не получится. Он призван озеленить склоны, которые на самом деле крутоваты. Мы хотим, чтобы в последствии были зелеными. А осенью виноград приобретает ярко-красную окраску. В осеннее время будет сочетаться с яблонями по нашей задумке», — рассказал директор компании-застройщика «Братья Грин» Евгений Зинченко.
Неделю назад, 21 июля, омичи пожаловались на вырубку берез, которые отстоял мэр. Жители сообщили, что вырубленные деревья были молодыми и крепкими, не представляющими опасности для посетителей аллеи. Позже мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что на территории высадят березы и яблони, купленные на средства мецената.