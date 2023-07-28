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Стало известно, из-за чего срубили деревья на Аллее олимпийцев в центре Омска

28 июля 2023, 07:28
Фото: 1MI
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Вместо них обещали высадить 38 берез и яблонь. На склонах появится виноград.

Деревья на Аллее олимпийцев в центре Омска срубили из-за того, что их повредили строители. Ролик о благоустройстве территории вышел на youtube-канале «Видеоблог омской мэрии» сегодня, 28 июля.

«13 новых берез высадят на месте 9 старых, которые пришлось убрать. Из-за поврежденной в результате строительных работ корневой системы, деревья засыхали. В общей сложности костяк зеленой зоны аллеи олимпийцев будут составлять 38 берез и яблонь», — говорится в ролике.

В видео сообщается, что новые деревья высадят в шахматном порядке, а все пространство покроет рулонный газон площадью 2.5 тысячи квадратных метров. На склоне собираются посадить кусты винограда.

«Понятно, что кушать с него ничего не получится. Он призван озеленить склоны, которые на самом деле крутоваты. Мы хотим, чтобы в последствии были зелеными. А осенью виноград приобретает ярко-красную окраску. В осеннее время будет сочетаться с яблонями по нашей задумке», — рассказал директор компании-застройщика «Братья Грин» Евгений Зинченко.

Неделю назад, 21 июля, омичи пожаловались на вырубку берез, которые отстоял мэр. Жители сообщили, что вырубленные деревья были молодыми и крепкими, не представляющими опасности для посетителей аллеи. Позже мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что на территории высадят березы и яблони, купленные на средства мецената.

На олимпийской аллее в Омске собираются по ночам высаживать березы и яблони
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Березы — все. Омичи пожаловались на вырубку деревьев, которые отстоял мэр
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#Евгений Игишев#Деревья#Мэрия#Мэрия Омска#Аллея олимпийских чемпионов#Аллея#Город#Общество#Благоустройство
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