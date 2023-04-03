Миф о «городе-саде». Куда и как в Омске исчезают деревья?

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Омичи все чаще видят в СМИ и соцсетях сообщения о вырубке деревьев. Жалобы, что на месте бывшей зелени теперь красуется вереница пеньков, не прекращаются ни на месяц. И реагируют на них жители города очень бурно.
Впрочем, это совсем не удивительно. Омск ранее носил гордое звание «город-сад». Вот только сейчас у людей устоялось мнение, что его уже давно нельзя считать таковым. Не будем оспаривать, так ли это на самом деле, а лучше разберемся, насколько же сильно Омск далек от звания «город-сад» и когда мы им быть перестали.
Неделю назад один из пользователей соцсетей пожаловался, что во дворе дома на 4-й Новостроевской спилили деревья. В городской администрации поспешили уточнить, что за кронирование ответственны сами жильцы дома. Они направили заявление и получили разрешение на снос 4-х и кронирование 15 тополей. В этом случае все работы согласованы, поводов для паники нет. И так каждый раз.
Согласованием сноса, обрезки и восстановления зеленых насаждений в Омске занимается специальная «зеленая комиссия», появившаяся в 2010 году. На заседания ее члены собираются минимум раз в месяц на протяжении последних двух лет. В 2023 году комиссия успела собраться уже трижды, последний раз — 29 марта.
Заявки на вырубку оставляют бюджетные городские и областные организации, предприятия промышленности, застройщики и другие юридические лица. Причин много: аварийное состояние деревьев, строительство объектов и обращения жителей.
Отказы в решениях комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений — почти уникальное явление. Из 275 рассмотренных в 2021 году вопросов не одобрили вырубку только в девяти случаях. Тенденция сохранилась в 2022-м: на заседаниях рассмотрели 274 вопроса, из которых только шесть получили отказ.
В 2023 году, конкретно на январской и февральской встречах, члены «зеленой комиссии» не отклонили ни одной заявки.
Вырубают и кронируют в Омске действительно много. Согласно данным протоколов «зеленой комиссии», за три года, с 2020 по 2022, в Омске вырублено 43.8 тысячи деревьев. Из них почти половина — 18.5 тысячи — приходится на заявки от городских бюджетных организаций. В прошлом году, кстати, одобрили вырубку 26 919 деревьев и 163 216 квадратных метров поросли. И чем крупнее новый строительный объект, например, торговый центр, бассейн, дорога или склад, тем выше количество предполагаемых к вырубке деревьев.
Только в первые месяцы 2023 года специалисты комиссии одобрили вырубку более чем 1500 деревьев.
При этом нельзя сказать, что в городе не высаживают новые деревья. По утвержденным планам озеленения городской территории в рамках муниципального задания БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» (УДХБ) в Омске с 2020 по 2022 год высадили 34 038 деревьев и кустарников.
Всего же за 2022 год, по данным департамента, появилось 14 660 деревьев и 38 459 кустарников. Наглядно картина выглядит следующим образом:
На 2023-й планы по озеленению, конечно, тоже утвердили. Речь идет о посадке 3000 деревьев и 20 076 кустарников.
Правда, то, что в Омске высаживают, очень часто не приживается. Как следует из отчета омской Контрольно-счетной палаты по результатам проверок в третьем квартале 2022 года, высаживаемые деревья часто погибают.
Сразу в трех общественных пространствах не прижилось больше половины посадок. Речь идет о парке культуры и отдыха «Зеленый остров», улице Бударина и бульваре А. К. Бударина.
«Из 20 посаженных тополей растут только два. 18 засохли или вырублены», — рассказывают авторы документа.
На улице Бударина из 14 посаженных ив растет только одна, остальные 13 засохли. О двух соснах вообще по какой-то причине забыли и не посадили их. Аналогичная ситуация на бульваре Веретено, где из 10 посаженных сибирских елей одно дерево засохло, а три вырубили по причине гибели.
Конечно, условия договоров подразумевают, что подрядчики снова высадят деревья на замену погибшим. Но где гарантия, что их приживаемость будет лучше?
Еще в 2014 году в городе приняли концепцию развития территории Омска согласно модели «Город-сад» на период до 2025 года. В 2021 году Город55 писал, что документ — совсем неактуальный и его нужно переписать, вот прошло два года, а де-юре концепция все еще действует.
Департамент городского хозяйства подтверждает: пересмотр документа необходим.
«Концепция разработана с учетом стратегии развития территории города Омска на период 2013–2014 годов. В настоящее время концепция требует пересмотра и изменения по следующим причинам: изменился подход к системе городского озеленения; изменилась градостроительная ситуация в связи с актуализацией Генерального плана города Омска и правил землепользования и застройки; часть мероприятий концепции выполнена, а часть не будет выполнена из-за изменений в градостроительной ситуации», — ответил первый замдиректора департамента Михаил Горчаков.
На сегодняшний день благоустроили и озеленили 49 объектов, включенных в мероприятия по сохранению и развитию системы озеленения и благоустройства территории Омска с 2014 по 2025 год. В прошлом году благоустроили и озеленили 90 объектов общего пользования (вне концепции) и 20 объектов в рамках программы ФКГС.
«Дальнейшая реализация концепции будет осуществляться в рамках выделяемых бюджетных ассигнований, предусмотренных на данные цели», — ответили Городу55 в департаменте.
В скором времени решать вопросы озеленения омских территорий будет еще одна структура. В мэрии хотят создать рабочую группу, на заседаниях которой будут обсуждать комплексное озеленение территории города. Как говорится, много ответственных структур не бывает.
Еще интереснее обстоит ситуация с минприроды Омской области. В 2021 году в комплексном плане мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух значилось озеленение, однако в версии документа от 6 октября 2022 года этот пункт уже исчез. Причина исключения — отсутствие утвержденной методики расчета экологического эффекта от озелененных территорий.
«Существует риск недостижения целевых показателей и необоснованности расходования средств федерального бюджета без подтверждающего расходы экологического эффекта (снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух)», — ответили Городу55 в минприроды.
Выяснилось, что вопросы высадки зеленых насаждений на территории Омска не относятся к компетенции ведомства, а значит, минприроды за эти мероприятия ответственности не несет.
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Звание «город-сад» Омск впервые получил еще в 1953 году. Тогда же начали проводить выставку зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора», которую продолжают организовывать и сегодня. И если 1960-е годы можно назвать расцветом Омска в плане озеленения (в городе около 200 скверов, парков и бульваров, начинают высаживать новые виды насаждений и деревьев), то с начала 90-х слава города-сада пошла на спад.
Принятая в 2014 году концепция «Город-сад» также себя не оправдала, а новой на горизонте не видно. Только в прошлом году в Омске посадили 14 660 деревьев и 38 459 кустарников, но к сносу приговорили 26 919 деревьев. Конечно, существует компенсационное озеленение, но тут снова на первый план выходят огромные проблемы с приживаемостью.
И пусть процент зеленых насаждений от общей площади городской территории как в 2014-м, так и к концу 2022 года одинаковый, 23%, однако за это время площадь зелени практически не изменилась: 13 022.62 га в 2014-м и 13 156.48 га — в 2022-м. Выросло чуть менее 134 гектаров за восемь лет.
Так насколько же далек нынешний Омск от звания «город-сад»? Для этого есть специальный показатель — норма зеленых насаждений на одного жителя, измеряется она в квадратных метрах на человека. В 2014 году этот показатель равнялся 15.2 кв. м при норме в 12 кв. м.
В конце 2022 года эта норма была пересмотрена — теперь она составляет 10 кв. м на человека, а актуальный показатель на 2023 год — 11.68 кв. м на человека. Это значит, что по меркам недавнего 2014 года количество деревьев в Омске уже ниже нормы.
Всего за девять лет показатель упал на 3.5 кв. м, то есть на 23,1%. В это же время официально население Омска не увеличивалось, а уменьшилось на 40 с лишним тысяч человек. А это значит, что за это время город потерял почти четверть своих деревьев.