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Миф о «городе-саде». Куда и как в Омске исчезают деревья?

3 апреля 2023, 02:00
Фото: 1MI
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В Омске зеленые насаждения составляют 23% от всей городской территории. И хотя каждый год высаживают тысячи деревьев, жалобы о вырубках в СМИ и соцсетях мы видим еще чаще. Неудивительно, что воспринимаются они очень болезненно, а самое главное, обоснованно.

Омичи все чаще видят в СМИ и соцсетях сообщения о вырубке деревьев. Жалобы, что на месте бывшей зелени теперь красуется вереница пеньков, не прекращаются ни на месяц. И реагируют на них жители города очень бурно.

Впрочем, это совсем не удивительно. Омск ранее носил гордое звание «город-сад». Вот только сейчас у людей устоялось мнение, что его уже давно нельзя считать таковым. Не будем оспаривать, так ли это на самом деле, а лучше разберемся, насколько же сильно Омск далек от звания «город-сад» и когда мы им быть перестали.

15 отказов за два года

Неделю назад один из пользователей соцсетей пожаловался, что во дворе дома на 4-й Новостроевской спилили деревья. В городской администрации поспешили уточнить, что за кронирование ответственны сами жильцы дома. Они направили заявление и получили разрешение на снос 4-х и кронирование 15 тополей. В этом случае все работы согласованы, поводов для паники нет. И так каждый раз.

Согласованием сноса, обрезки и восстановления зеленых насаждений в Омске занимается специальная «зеленая комиссия», появившаяся в 2010 году. На заседания ее члены собираются минимум раз в месяц на протяжении последних двух лет. В 2023 году комиссия успела собраться уже трижды, последний раз — 29 марта.

Заявки на вырубку оставляют бюджетные городские и областные организации, предприятия промышленности, застройщики и другие юридические лица. Причин много: аварийное состояние деревьев, строительство объектов и обращения жителей.

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Отказы в решениях комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений — почти уникальное явление. Из 275 рассмотренных в 2021 году вопросов не одобрили вырубку только в девяти случаях. Тенденция сохранилась в 2022-м: на заседаниях рассмотрели 274 вопроса, из которых только шесть получили отказ.

В 2023 году, конкретно на январской и февральской встречах, члены «зеленой комиссии» не отклонили ни одной заявки.

Строительство крупных объектов оборачивается сносом тысяч деревьев.Строительство крупных объектов оборачивается сносом тысяч деревьев.
Строительство крупных объектов оборачивается сносом тысяч деревьев.
Фото: 1MI

Вырубают и кронируют в Омске действительно много. Согласно данным протоколов «зеленой комиссии», за три года, с 2020 по 2022, в Омске вырублено 43.8 тысячи деревьев. Из них почти половина — 18.5 тысячи — приходится на заявки от городских бюджетных организаций. В прошлом году, кстати, одобрили вырубку 26 919 деревьев и 163 216 квадратных метров поросли. И чем крупнее новый строительный объект, например, торговый центр, бассейн, дорога или склад, тем выше количество предполагаемых к вырубке деревьев.

Только в первые месяцы 2023 года специалисты комиссии одобрили вырубку более чем 1500 деревьев.

Выживает одно из тринадцати

При этом нельзя сказать, что в городе не высаживают новые деревья. По утвержденным планам озеленения городской территории в рамках муниципального задания БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» (УДХБ) в Омске с 2020 по 2022 год высадили 34 038 деревьев и кустарников.

Всего же за 2022 год, по данным департамента, появилось 14 660 деревьев и 38 459 кустарников. Наглядно картина выглядит следующим образом:

  • 3175 деревьев и 23 720 кустарников — в рамках исполнения утвержденных планов озеленения городской территории;
  • 2407 деревьев и 429 кустарников — в рамках компенсационного озеленения посадили юрлица и физлица;
  • 391 дерево и 5823 кустарника — в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (далее — ФКГС);
  • 2394 дерева и 3150 кустарников — во время весенних месячников, субботников и акций;
  • 5510 деревьев и 2454 кустарника — администрациями округов;
  • 783 дерева и 2883 кустарника — структурными подразделениями омской мэрии.

На 2023-й планы по озеленению, конечно, тоже утвердили. Речь идет о посадке 3000 деревьев и 20 076 кустарников.

Правда, то, что в Омске высаживают, очень часто не приживается. Как следует из отчета омской Контрольно-счетной палаты по результатам проверок в третьем квартале 2022 года, высаживаемые деревья часто погибают.

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Сразу в трех общественных пространствах не прижилось больше половины посадок. Речь идет о парке культуры и отдыха «Зеленый остров», улице Бударина и бульваре А. К. Бударина.

«Из 20 посаженных тополей растут только два. 18 засохли или вырублены», — рассказывают авторы документа.

На улице Бударина из 14 посаженных ив растет только одна, остальные 13 засохли. О двух соснах вообще по какой-то причине забыли и не посадили их. Аналогичная ситуация на бульваре Веретено, где из 10 посаженных сибирских елей одно дерево засохло, а три вырубили по причине гибели.

Конечно, условия договоров подразумевают, что подрядчики снова высадят деревья на замену погибшим. Но где гарантия, что их приживаемость будет лучше?

В 2023 году планируют высадить 3000 деревьев.В 2023 году планируют высадить 3000 деревьев.
В 2023 году планируют высадить 3000 деревьев.
Фото: Город55

Нужен пересмотр

Еще в 2014 году в городе приняли концепцию развития территории Омска согласно модели «Город-сад» на период до 2025 года. В 2021 году Город55 писал, что документ — совсем неактуальный и его нужно переписать, вот прошло два года, а де-юре концепция все еще действует.

Департамент городского хозяйства подтверждает: пересмотр документа необходим.

«Концепция разработана с учетом стратегии развития территории города Омска на период 2013–2014 годов. В настоящее время концепция требует пересмотра и изменения по следующим причинам: изменился подход к системе городского озеленения; изменилась градостроительная ситуация в связи с актуализацией Генерального плана города Омска и правил землепользования и застройки; часть мероприятий концепции выполнена, а часть не будет выполнена из-за изменений в градостроительной ситуации», — ответил первый замдиректора департамента Михаил Горчаков.

На сегодняшний день благоустроили и озеленили 49 объектов, включенных в мероприятия по сохранению и развитию системы озеленения и благоустройства территории Омска с 2014 по 2025 год. В прошлом году благоустроили и озеленили 90 объектов общего пользования (вне концепции) и 20 объектов в рамках программы ФКГС.

«Дальнейшая реализация концепции будет осуществляться в рамках выделяемых бюджетных ассигнований, предусмотренных на данные цели», — ответили Городу55 в департаменте.

В скором времени решать вопросы озеленения омских территорий будет еще одна структура. В мэрии хотят создать рабочую группу, на заседаниях которой будут обсуждать комплексное озеленение территории города. Как говорится, много ответственных структур не бывает.

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Еще интереснее обстоит ситуация с минприроды Омской области. В 2021 году в комплексном плане мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух значилось озеленение, однако в версии документа от 6 октября 2022 года этот пункт уже исчез. Причина исключения — отсутствие утвержденной методики расчета экологического эффекта от озелененных территорий.

«Существует риск недостижения целевых показателей и необоснованности расходования средств федерального бюджета без подтверждающего расходы экологического эффекта (снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух)», — ответили Городу55 в минприроды.

Выяснилось, что вопросы высадки зеленых насаждений на территории Омска не относятся к компетенции ведомства, а значит, минприроды за эти мероприятия ответственности не несет.

***

Звание «город-сад» Омск впервые получил еще в 1953 году. Тогда же начали проводить выставку зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора», которую продолжают организовывать и сегодня. И если 1960-е годы можно назвать расцветом Омска в плане озеленения (в городе около 200 скверов, парков и бульваров, начинают высаживать новые виды насаждений и деревьев), то с начала 90-х слава города-сада пошла на спад.

Принятая в 2014 году концепция «Город-сад» также себя не оправдала, а новой на горизонте не видно. Только в прошлом году в Омске посадили 14 660 деревьев и 38 459 кустарников, но к сносу приговорили 26 919 деревьев. Конечно, существует компенсационное озеленение, но тут снова на первый план выходят огромные проблемы с приживаемостью.

И пусть процент зеленых насаждений от общей площади городской территории как в 2014-м, так и к концу 2022 года одинаковый, 23%, однако за это время площадь зелени практически не изменилась: 13 022.62 га в 2014-м и 13 156.48 га — в 2022-м. Выросло чуть менее 134 гектаров за восемь лет.

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Так насколько же далек нынешний Омск от звания «город-сад»? Для этого есть специальный показатель — норма зеленых насаждений на одного жителя, измеряется она в квадратных метрах на человека. В 2014 году этот показатель равнялся 15.2 кв. м при норме в 12 кв. м.

В конце 2022 года эта норма была пересмотрена — теперь она составляет 10 кв. м на человека, а актуальный показатель на 2023 год — 11.68 кв. м на человека. Это значит, что по меркам недавнего 2014 года количество деревьев в Омске уже ниже нормы.

Всего за девять лет показатель упал на 3.5 кв. м, то есть на 23,1%. В это же время официально население Омска не увеличивалось, а уменьшилось на 40 с лишним тысяч человек. А это значит, что за это время город потерял почти четверть своих деревьев.

#Юлия Истомина#Спецпроекты#Деревья#Вырубка деревьев#Озеленение города#Город#УДХБ#Зелень#Департамент городского хозяйства#Зеленая комиссия#Общество#Новости#Омск#Спецпроекты
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