Еще меньше зелени. В Омске согласовали вырубку 756 деревьев и 5,4 тыс. кв. м поросли

Городская комиссия по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений одобрила все заявки на вырубку, которые рассматривались на февральском заседании. Больше всего деревьев пойдет под снос на территории бюджетных учреждений Омска.



Согласно протоколу комиссии, имеющимся в распоряжении Города55, на территории 11 школ, лицеев и детсадов вырубят 252 дерева разных пород — клены, ивы, тополи, яблони, вязы, березы и др., снесут более 400 кв. м поросли. Также по заявкам от других бюджетных организаций города вырубят 284 дерева и снесут почти 4 тыс. кв. м поросли.



Кроме этого, на заседании были рассмотрены заявки на обрезку деревьев от физлица и нескольких юридических лиц, заявки на снос от дорстроя (199 деревьев для строительства дороги), завода строительных конструкций (19 деревьев) и бюджетных предприятий Омской области (2 аварийных дерева).



Согласно данным протоколов зеленой комиссии за три года с 2020 по 2022 гг. в Омске вырублено 43,8 тыс. деревьев. Из них почти половина — 18,5 тысяч — приходится на заявки от городских бюджетных организаций. Вторая половина деревьев снесена по заявкам остальных инициаторов вырубки — бюджетных областных и федеральных предприятий, промышленности, застройщиков, других юридических лиц. Основные причины сноса — аварийное состояние деревьев, попадание зеленых насаждений в зону строительства объектов, а также по факту обращения жителей.



Напомним, аналитическая компания Marketing Logic составила рейтинг самых «зеленых» городов России. Его результаты оказались неутешительными: Омск занял последнее место среди городов-миллионников. Согласно исследованию, в Омске доля парков и скверов составляет всего 20%.