Еще меньше зелени. В Омске согласовали вырубку 756 деревьев и 5,4 тыс. кв. м поросли

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Городская комиссия по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений одобрила все заявки на вырубку, которые рассматривались на февральском заседании. Больше всего деревьев пойдет под снос на территории бюджетных учреждений Омска.
Согласно протоколу комиссии, имеющимся в распоряжении Города55, на территории 11 школ, лицеев и детсадов вырубят 252 дерева разных пород — клены, ивы, тополи, яблони, вязы, березы и др., снесут более 400 кв. м поросли. Также по заявкам от других бюджетных организаций города вырубят 284 дерева и снесут почти 4 тыс. кв. м поросли.
Кроме этого, на заседании были рассмотрены заявки на обрезку деревьев от физлица и нескольких юридических лиц, заявки на снос от дорстроя (199 деревьев для строительства дороги), завода строительных конструкций (19 деревьев) и бюджетных предприятий Омской области (2 аварийных дерева).
Согласно данным протоколов зеленой комиссии за три года с 2020 по 2022 гг. в Омске вырублено 43,8 тыс. деревьев. Из них почти половина — 18,5 тысяч — приходится на заявки от городских бюджетных организаций. Вторая половина деревьев снесена по заявкам остальных инициаторов вырубки — бюджетных областных и федеральных предприятий, промышленности, застройщиков, других юридических лиц. Основные причины сноса — аварийное состояние деревьев, попадание зеленых насаждений в зону строительства объектов, а также по факту обращения жителей.
Напомним, аналитическая компания Marketing Logic составила рейтинг самых «зеленых» городов России. Его результаты оказались неутешительными: Омск занял последнее место среди городов-миллионников. Согласно исследованию, в Омске доля парков и скверов составляет всего 20%.
Отметим, что с 2017 по 2021 год количество высаживаемых деревьев в городе сократилось в 3,5 раза. По данным администрации, в 2017 году высадили 27 тыс. деревьев и кустарников, а в 2021-м — всего 7,4 тыс.
В апреле 2022 года в эфире телепрограммы «Диалог с губернатором» мэр Омска Сергей Шелест сделал важное заявление о масштабных планах по озеленению города. В прошлом году должны были высадить свыше 20 тыс. новых деревьев, половина из которых — в рамках муниципального задания, а еще 10 тысяч за счет финансирования от Минприроды.
В декабре 2022 года в своем телеграм-канале мэр отчитался о завершении сезона работ по озеленению города. Всего в прошлом году городские агрономы совместно с предприятиями и волонтерами высадили 14,5 тысяч деревьев и 38,4 тысяч кустарников.
В планах на этот год в Омске — высадка около 10 тыс. деревьев и 30 тыс. кустарников.