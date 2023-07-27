Щепки летят. «Зеленая комиссия» одобрила снос 665 деревьев на территории Омска

В большинстве вынесенных на обсуждение вопросов члены комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений были единодушны. Согласованной оказалась 31 заявка от организаций и бюджетных учреждений. На следующее заседание решили отложить только обращение Алины Бингерской-Гордон. Омичка хотела, чтобы ей согласовали вырубку 25 деревьев, их них 3 — аварийных, и 20 кв. м поросли на участке на пересечении улиц 20-я Линия и 20 лет РККА. Здесь она собирается строить продовольственный магазин с парковкой.