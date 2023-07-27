Щепки летят. «Зеленая комиссия» одобрила снос 665 деревьев на территории Омска

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
В среду, 26 июля, «зеленая комиссия» согласовала снос 665 деревьев. На очередном заседании, длившемся 1,5 часа, рассмотрели 32 заявки на вырубку или обрезку зеленых насаждений.
В большинстве вынесенных на обсуждение вопросов члены комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений были единодушны. Согласованной оказалась 31 заявка от организаций и бюджетных учреждений. На следующее заседание решили отложить только обращение Алины Бингерской-Гордон. Омичка хотела, чтобы ей согласовали вырубку 25 деревьев, их них 3 — аварийных, и 20 кв. м поросли на участке на пересечении улиц 20-я Линия и 20 лет РККА. Здесь она собирается строить продовольственный магазин с парковкой.
Члены «зеленой комиссии» чуть было не одобрили ей снос деревьев, за который Бингерская-Гордон должна была заплатить в городской бюджет 57 тысяч рублей. Но депутат Омского горсовета Алексей Провозин возмутился, а почему вообще физическому лицу разрешили строить магазин. Теперь к следующему заседанию омичке предстоит предоставить дополнительные документы.
Всего же за 1,5 часа обсуждения на «зеленой комиссии» согласовали вырубку 665 деревьев, из них только 322 — относятся к аварийным и сухостойным. Кроме того, под снос попадает более 13,5 тысяч кв. м поросли, обрежут 567 деревьев (работы по обрезке рекомендуют проводить осенью, но будет ли кто-то следить за соблюдением этой рекомендации остается вопросом).
Причины, по которым коммерческие организации и бюджетные учреждения обращаются в «зеленую комиссию» традиционны. Компаниям «Брусника», «СК „Горпроект“», «Оскар» снос деревьев потребовался из-за строительства домов. «Специализированный застройщик „Вита“» рядом с многоквартирным домом по улице 2-я Солнечная собирается разместить некоммерческую парковку, и деревья на участке естественно этому мешают.
«Евромед» попросил о согласовании работ по сносу четырех берез на улице Кемеровская, 13 в связи с переносом опор освещения. Компания сейчас переделывает часть здания по этому адресу под многопрофильный центр.
19 деревьев и 165 кв. м поросли снесут ради строительства новой дороги по улице Дергачева от улицы Волгоградской до улицы Верхнеднепровской, заявителем выступило «Управление дорожного хозяйства Омской области». В Ленинском округе, вдоль улицы Ольховой, уберут 88 деревьев и 207 кв. м порослевого возобновления из-за обустройства дороги, которая ведет к предоставляемым многодетным семьям участкам.
Бурное обсуждение разгорелось вокруг просьбы «Городского драматического театра „Студия Л. Ермолаевой“ о сносе 29 аварийных деревьев по улице Химиков. Земельный участок площадью около 26 тысяч кв. м предоставили бюджетному учреждению в бессрочное пользование. Многие деревья, по словам представителя театра, старые и ветхие. Взамен снесенных сотрудники театра высаживают саженцы, но здесь возникает уже другая проблема — „добрые“ люди их выкапывают.
Депутат Алексей Провозин предложил объединить усилия и помочь превратить территорию рядом с театром в официальный сквер.
«Подберем балансодержателя, желательно не УДХБ. Тогда у нас в городе появится красивый сквер. А сейчас надо удовлетворить просьбу театра. Не дело, чтобы директор культурного учреждения отвечал за упавшее дерево», — отметил Провозин.
Всего же вместо снесенных в городе 665 деревьев планируется высадить только 111. По правилам компенсационного озеленения за одно аварийное дерево садят один крупномерный саженец, за одно здоровое — три. Деньгами организации компенсируют 3,7 млн рублей (причем более 3,1 млн из этой суммы выплатит индивидуальный предприниматель Зайнудин Алиевич — он будет строить дома на территории 17-го военного городка, которая долгое время была заброшенной).
Напомним, что в Омске продолжают регулярно появляться жалобы на вырубку деревьев, однако в городской администрации каждый раз находят, чем можно обосновать такие действия: то деревья аварийные, то высаживались в неположенных местах.