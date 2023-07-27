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Щепки летят. «Зеленая комиссия» одобрила снос 665 деревьев на территории Омска

27 июля 2023, 03:28
Фото: Город55
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На очередном заседании «зеленой комиссии» в Омске согласовали снос более 650 деревьев

В повестке дня было 32 вопроса, только в одном случае члены комиссии решили отложить принятие решения на более поздний срок.

В среду, 26 июля, «зеленая комиссия» согласовала снос 665 деревьев. На очередном заседании, длившемся 1,5 часа, рассмотрели 32 заявки на вырубку или обрезку зеленых насаждений.

В большинстве вынесенных на обсуждение вопросов члены комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений были единодушны. Согласованной оказалась 31 заявка от организаций и бюджетных учреждений. На следующее заседание решили отложить только обращение Алины Бингерской-Гордон. Омичка хотела, чтобы ей согласовали вырубку 25 деревьев, их них 3 — аварийных, и 20 кв. м поросли на участке на пересечении улиц 20-я Линия и 20 лет РККА. Здесь она собирается строить продовольственный магазин с парковкой.

Члены «зеленой комиссии» чуть было не одобрили ей снос деревьев, за который Бингерская-Гордон должна была заплатить в городской бюджет 57 тысяч рублей. Но депутат Омского горсовета Алексей Провозин возмутился, а почему вообще физическому лицу разрешили строить магазин. Теперь к следующему заседанию омичке предстоит предоставить дополнительные документы.

Каждый месяц комиссия согласовывает вырубку нескольких сотен деревьевКаждый месяц комиссия согласовывает вырубку нескольких сотен деревьев
Каждый месяц комиссия согласовывает вырубку нескольких сотен деревьев
Фото: Город55

Всего же за 1,5 часа обсуждения на «зеленой комиссии» согласовали вырубку 665 деревьев, из них только 322 — относятся к аварийным и сухостойным. Кроме того, под снос попадает более 13,5 тысяч кв. м поросли, обрежут 567 деревьев (работы по обрезке рекомендуют проводить осенью, но будет ли кто-то следить за соблюдением этой рекомендации остается вопросом).

Причины, по которым коммерческие организации и бюджетные учреждения обращаются в «зеленую комиссию» традиционны. Компаниям «Брусника», «СК „Горпроект“», «Оскар» снос деревьев потребовался из-за строительства домов. «Специализированный застройщик „Вита“» рядом с многоквартирным домом по улице 2-я Солнечная собирается разместить некоммерческую парковку, и деревья на участке естественно этому мешают.

«Евромед» попросил о согласовании работ по сносу четырех берез на улице Кемеровская, 13 в связи с переносом опор освещения. Компания сейчас переделывает часть здания по этому адресу под многопрофильный центр.

19 деревьев и 165 кв. м поросли снесут ради строительства новой дороги по улице Дергачева от улицы Волгоградской до улицы Верхнеднепровской, заявителем выступило «Управление дорожного хозяйства Омской области». В Ленинском округе, вдоль улицы Ольховой, уберут 88 деревьев и 207 кв. м порослевого возобновления из-за обустройства дороги, которая ведет к предоставляемым многодетным семьям участкам.

Бурное обсуждение разгорелось вокруг просьбы «Городского драматического театра „Студия Л. Ермолаевой“ о сносе 29 аварийных деревьев по улице Химиков. Земельный участок площадью около 26 тысяч кв. м предоставили бюджетному учреждению в бессрочное пользование. Многие деревья, по словам представителя театра, старые и ветхие. Взамен снесенных сотрудники театра высаживают саженцы, но здесь возникает уже другая проблема — „добрые“ люди их выкапывают.

Участок, предоставленный Студии Л. ЕрмолаевойУчасток, предоставленный Студии Л. Ермолаевой
Участок, предоставленный Студии Л. Ермолаевой
Фото: Скриншот Публичной кадастровой карты Омской области

Депутат Алексей Провозин предложил объединить усилия и помочь превратить территорию рядом с театром в официальный сквер.

«Подберем балансодержателя, желательно не УДХБ. Тогда у нас в городе появится красивый сквер. А сейчас надо удовлетворить просьбу театра. Не дело, чтобы директор культурного учреждения отвечал за упавшее дерево», — отметил Провозин.

Всего же вместо снесенных в городе 665 деревьев планируется высадить только 111. По правилам компенсационного озеленения за одно аварийное дерево садят один крупномерный саженец, за одно здоровое — три. Деньгами организации компенсируют 3,7 млн рублей (причем более 3,1 млн из этой суммы выплатит индивидуальный предприниматель Зайнудин Алиевич — он будет строить дома на территории 17-го военного городка, которая долгое время была заброшенной).

Напомним, что в Омске продолжают регулярно появляться жалобы на вырубку деревьев, однако в городской администрации каждый раз находят, чем можно обосновать такие действия: то деревья аварийные, то высаживались в неположенных местах.

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#Юлия Истомина#Озеленение города#Вырубка деревьев#Снос деревьев#Комиссия по сносу деревьев#Деревья#Общество#Город#Новости#Омск
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