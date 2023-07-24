Теперь не только березы. Омичи пожаловались на очередную вырубку деревьев в центре

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В городе снова замечена массовая вырубка деревьев. Как и в истории берез для Аллеи олимпийских чемпионов, они не выглядели аварийными.
По информации Города55, деревья стояли вдоль обочин и выглядели здоровыми, вряд ли их снесли по причине аварийности.
В городской Администрации вырубку деревьев объяснили так:
«Подрядчик выполняет комплекс работ по устройству нового асфальтобетонного покрытия, бордюрного камня, дорожных ограждений и знаков, также на этой улице появятся новые тротуары, и парковки. 40 тополей и кленов, 30 из которых являются аварийными, растущие на муниципальной территории (в полосе отвода дороги), попали в зону производства работ», — рассказал представитель Администрации. Правда, такой ответ не успокоил неравнодушных омичей.
Администрация также отметила, что взамен снесенных деревьев на улице Волочаевской этой осенью планируется высадка 40 новых ясеней. Но это лишь планы, будут ли ясени на самом деле — пока неизвестно. Также непонятно, почему аварийными признали только 30 вырубленных деревьев из 40.