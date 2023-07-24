Теперь не только березы. Омичи пожаловались на очередную вырубку деревьев в центре

Администрация также отметила, что взамен снесенных деревьев на улице Волочаевской этой осенью планируется высадка 40 новых ясеней. Но это лишь планы, будут ли ясени на самом деле — пока неизвестно. Также непонятно, почему аварийными признали только 30 вырубленных деревьев из 40.