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Теперь не только березы. Омичи пожаловались на очередную вырубку деревьев в центре

24 июля 2023, 11:09

Горожане пожаловались на очередную неожиданную вырубку в центре Омска

На улице Волочаевской срубили деревья для расширения дороги и нанесения нового асфальтового покрытия.

В городе снова замечена массовая вырубка деревьев. Как и в истории берез для Аллеи олимпийских чемпионов, они не выглядели аварийными.

По информации Города55, деревья стояли вдоль обочин и выглядели здоровыми, вряд ли их снесли по причине аварийности.

В городской Администрации вырубку деревьев объяснили так:

«Подрядчик выполняет комплекс работ по устройству нового асфальтобетонного покрытия, бордюрного камня, дорожных ограждений и знаков, также на этой улице появятся новые тротуары, и парковки. 40 тополей и кленов, 30 из которых являются аварийными, растущие на муниципальной территории (в полосе отвода дороги), попали в зону производства работ», — рассказал представитель Администрации. Правда, такой ответ не успокоил неравнодушных омичей.

Администрация также отметила, что взамен снесенных деревьев на улице Волочаевской этой осенью планируется высадка 40 новых ясеней. Но это лишь планы, будут ли ясени на самом деле — пока неизвестно. Также непонятно, почему аварийными признали только 30 вырубленных деревьев из 40.

Березы — все. Омичи пожаловались на вырубку деревьев, которые отстоял мэр
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#Анастасия Баянова#Омск#Деревья#Вырубка деревьев
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