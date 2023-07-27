В омском аэропорту задержали мигранта при попытке дать взятку сотруднику УФСБ

Дело в том, что его стали подозревать в организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, он предложил взятку в здании омского аэропорта вечером 15 июля. За вознаграждение подозреваемый хотел, чтобы сотрудник УФСБ помог вернуть ему мобильник и уничтожить другие доказательства причастности к преступлению. По итогу его задержали с поличным после передачи денежных средств.