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В омском аэропорту задержали мигранта при попытке дать взятку сотруднику УФСБ

27 июля 2023, 03:23
Фото: Город55
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В отношении мужчины возбуждено уже два уголовных дела.

В Омске задержали с поличным 30-летнего гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона, проживающего в Москве. По данным УФСБ РФ по Омской области, он попытался дать взятку сотруднику ведомства. Мужчина надеялся, что тот поможет прекратить проверку, организованную в рамках уголовного дела.

Дело в том, что его стали подозревать в организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, он предложил взятку в здании омского аэропорта вечером 15 июля. За вознаграждение подозреваемый хотел, чтобы сотрудник УФСБ помог вернуть ему мобильник и уничтожить другие доказательства причастности к преступлению. По итогу его задержали с поличным после передачи денежных средств.

Теперь в отношении мигранта возбуждено еще уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Куйбышевский районный суд заключил его под стражу на два месяца. Расследование продолжается, сообщили в пресс-центре регионального следкома.

Ранее Город55 писал об уголовном деле 44-летнего бывшего замруководителя МФЦ Кристофа Адумяна. По версии следствия, прошлой зимой он принял взятку в размере 350 тыс рублей и ради денег заключил без проведения аукционов несколько контрактов с индивидуальным предпринимателем.

В Омске замруководителя МФЦ Адумяна будут судить за получение крупной взятки
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#Алина Ясинская#Происшествия#Взятка#Дача взятки#Уголовное дело#Нелегальные мигранты#Новости#Омск
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