В Омске замруководителя МФЦ Адумяна будут судить за получение крупной взятки

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
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Updated Сегодня, 05:12
В Омской области рассмотрят уголовное дело 44-летнего бывшего замруководителя «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ). Кристофа Адумяна обвиняют в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, в декабре прошлого года работник МФЦ получил 350 тыс рублей от индивидуального предпринимателя Максима Онищенко из села Усть-Заостровка. За вознаграждение без проведения аукционов Адумян, курировавший юридическое направление, заключил с ним несколько договоров на выполнение электромонтажных и других работ. Общая сумма договоров составила около 600 тыс рублей.
Мужчина частично признал вину. Прокурор Омской области Алексей Афанасьев утвердил обвинительное заключение. На автомобиль обвиняемого стоимостью 1 млн рублей наложен арест. Уголовное дело передали на рассмотрение в Ленинский районный суд Омска, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Ранее Город55 писал, что Онищенко уже работал МФЦ в 2020 году. С ним заключили контракты на ремонт двух отделений учреждения на улице Дмитриева, 5/3 и на улице Чкалова, 25.