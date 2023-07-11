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В Омске замруководителя МФЦ Адумяна будут судить за получение крупной взятки

11 июля 2023, 05:10
Фото: Город55
иллюстрация
Он частично признал вину.

В Омской области рассмотрят уголовное дело 44-летнего бывшего замруководителя «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ). Кристофа Адумяна обвиняют в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в декабре прошлого года работник МФЦ получил 350 тыс рублей от индивидуального предпринимателя Максима Онищенко из села Усть-Заостровка. За вознаграждение без проведения аукционов Адумян, курировавший юридическое направление, заключил с ним несколько договоров на выполнение электромонтажных и других работ. Общая сумма договоров составила около 600 тыс рублей.

Мужчина частично признал вину. Прокурор Омской области Алексей Афанасьев утвердил обвинительное заключение. На автомобиль обвиняемого стоимостью 1 млн рублей наложен арест. Уголовное дело передали на рассмотрение в Ленинский районный суд Омска, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее Город55 писал, что Онищенко уже работал МФЦ в 2020 году. С ним заключили контракты на ремонт двух отделений учреждения на улице Дмитриева, 5/3 и на улице Чкалова, 25.

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#Алина Ясинская#Происшествия#Общество#Новости#Омск#Взятка#Уголовное дело#Суд#Прокуратура#МФЦ
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