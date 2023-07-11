В Омске замруководителя МФЦ Адумяна будут судить за получение крупной взятки

По версии следствия, в декабре прошлого года работник МФЦ получил 350 тыс рублей от индивидуального предпринимателя Максима Онищенко из села Усть-Заостровка. За вознаграждение без проведения аукционов Адумян, курировавший юридическое направление, заключил с ним несколько договоров на выполнение электромонтажных и других работ. Общая сумма договоров составила около 600 тыс рублей.