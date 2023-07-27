Самолет из Москвы в Омск не смог вовремя вылететь из-за порезанного колеса

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Самолет авиакомпании «Победа» не смог вовремя вылететь из московского аэропорта Шереметьево в Омск из-за порезанной шины. Инцидент произошел 25 июля, сообщается в телеграм-канале «AVIAINCIDENT», специализирующемся на новостях авиации.
Порез заметили во время послеполетного осмотра самолета на внутреннем колесе левой основной стойки шасси. Шина при этом не потеряла свою герметичность. Самолет допустили к полету только после замены колеса.
Ранее Город55 рассказывал, что на минувших выходных в омском аэропорту за сутки задержали три рейса, а пять отменили.