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Самолет из Москвы в Омск не смог вовремя вылететь из-за порезанного колеса

27 июля 2023, 10:10
Фото: 1MI
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Судно покинуло воздушную гавань после замены шины.

Самолет авиакомпании «Победа» не смог вовремя вылететь из московского аэропорта Шереметьево в Омск из-за порезанной шины. Инцидент произошел 25 июля, сообщается в телеграм-канале «AVIAINCIDENT», специализирующемся на новостях авиации.

Порез заметили во время послеполетного осмотра самолета на внутреннем колесе левой основной стойки шасси. Шина при этом не потеряла свою герметичность. Самолет допустили к полету только после замены колеса.

Ранее Город55 рассказывал, что на минувших выходных в омском аэропорту за сутки задержали три рейса, а пять отменили.

Отмены и задержки. Что происходит в Омском аэропорту
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#Евгений Игишев#Самолет#Задержка самолета#Аэропорт#Аэропорт Шереметьево#Транспорт#Происшествия#Омск#Омская область
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