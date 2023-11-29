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Аэропорт Шереметьево

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Ноябрь 2023
Новогодний бум. Перед праздниками из омского аэропорта запустят дополнительные рейсы
29 ноября 2023, 08:48
Июль 2023
Самолет из Москвы в Омск не смог вовремя вылететь из-за порезанного колеса
Судно покинуло воздушную гавань после замены шины.
27 июля 2023, 10:10
Июнь 2023
Пилота сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 приговорили к 6 годам колонии
В результате трагедии 41 человек погиб, еще 10 пострадали.
20 июня 2023, 11:45
Из расписания омского аэропорта убрали вечерний ежедневный рейс в Шереметьево
Самолет «Аэрофлота» отправлялся из Омска в Москву в 17:15.
5 июня 2023, 06:15

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