Омичам рассказали, где получить поддержку для реализации проекта

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
В Омске состоялся первый консультационный прием в рамках «Фабрики проектов» Его организовали в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия». В рамках этого мероприятия омичи рассказали об инициативных проектах.
На первой встрече «Фабрики проектов» консультацию получила омичка Елена Дурова. Она хочет создать детскую площадку рядом с бульваром Победы у цирка, где часто после представлений гуляют семьи.
«Я еще не решила, какой она будет. Для меня главное, чтобы это была спортивная, игровая и безопасная зона детского отдыха», — сказала женщина.
В обсуждении участвовал глава штаба Омского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Артем Коншу и волонтеры.
«"Решают люди» — это не просто слова! На самом деле люди принимают жизненно важные решения по развитию гражданского общества, инфраструктуры, улучшению качества жизни на территории всей нашей области. И важно, что у нас в регионе поддерживают таких людей. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко предложил увеличить на 2024-й год сумму, выделяемую на инициативные проекты, в 10 раз!», — отметил Артем Коншу.
К социальной акции «Решают люди» могут присоединиться все желающие. Идею участника выслушают и далее помогут реализовать ее на всех этапах. Активистов поддерживает команда экспертов. Все подробности можно найти по ссылке здесь.