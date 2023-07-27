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Омичам рассказали, где получить поддержку для реализации проекта

27 июля 2023, 05:04
Фото: Город55
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Участвуя в социальной акции «Решают люди», горожане могут получить консультацию от экспертной команды.

В Омске состоялся первый консультационный прием в рамках «Фабрики проектов» Его организовали в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия». В рамках этого мероприятия омичи рассказали об инициативных проектах.

На первой встрече «Фабрики проектов» консультацию получила омичка Елена Дурова. Она хочет создать детскую площадку рядом с бульваром Победы у цирка, где часто после представлений гуляют семьи.

«Я еще не решила, какой она будет. Для меня главное, чтобы это была спортивная, игровая и безопасная зона детского отдыха», — сказала женщина.

В обсуждении участвовал глава штаба Омского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Артем Коншу и волонтеры.

Фото: Штаб общественной поддержки партии «Единая Россия»
«"Решают люди» — это не просто слова! На самом деле люди принимают жизненно важные решения по развитию гражданского общества, инфраструктуры, улучшению качества жизни на территории всей нашей области. И важно, что у нас в регионе поддерживают таких людей. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко предложил увеличить на 2024-й год сумму, выделяемую на инициативные проекты, в 10 раз!», — отметил Артем Коншу.

К социальной акции «Решают люди» могут присоединиться все желающие. Идею участника выслушают и далее помогут реализовать ее на всех этапах. Активистов поддерживает команда экспертов. Все подробности можно найти по ссылке здесь.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Общество#Политика#Проект#Инициативные проекты#Инициатива#Акция
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