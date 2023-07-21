В Омской области на инициативные проекты населения в 2024 году выделят миллиард

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
На развитие инициативных проектов омичей в 2024 году выделят 1 млрд рублей, их перечень также дополнен. Врио губернатора Омской области рассказал, на поддержку каких направлений пойдут эти средства. Особое внимание в 2024 году уделят прибрежным зонам отдыха у водоемов. Глава регионального минфина Вадим Чеченко прокомментировал данные изменения.
«Акцент на этом был сделан главой региона Виталием Хоценко. Есть места, где люди привыкли отдыхать, независимо от того, разрешено там купаться или нет. Такие „стихийные“ места массового отдыха также необходимо привести в порядок и сделать их безопасными и комфортными. Тем более что запрос от людей есть, особенно летом, многие тянутся отдыхать к воде. Так что такие проекты будут в приоритете», — отметил министр.
Конечно, не будут оставлены в стороны проекты, связанные с дорожной деятельностью — укладкой асфальта, оборудованием тротуара, парковок рядом с социальными и медицинскими учреждениями. Помимо этого власти рассмотрят инициативы, в которых омичи затрагивают тему наружного освещения.
Также в минфине отметили, что в этом году впервые сельские поселения с численностью больше пяти тыс человек могут подать на конкурс сразу два проекта. Работа по их подготовке уже стартовала, рассказал Чеченко.
Поддержку традиционно получат те, кто выступает за обустройство территорий школ, садиков, детских и спортивных площадок. Также без внимания не останутся проекты по модернизации молодежных пространств, скверов, парков. Активисты продолжат получать средства на обновление памятников и мемориалов, а также на содержание муниципальных кладбищ.