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Омичам рассказали об идеях благоустройства парков и скверов в регионе

26 июля 2023, 11:10
Фото: 1MI
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Также Омская область займется реконструкцией парка «Горняк» в подшефном городе Стаханове в Луганской народной республике.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сегодня, 26 июля, рассказал о перспективах развития общественных пространств в регионе. Идеи благоустройства парков и скверов он представил премьер-министру Михаилу Мишустину на прошедшем форуме во Владивостоке.

«Первый был проект „Калач на Оми“ в Калачинске, хороший парк получился. Сейчас это историческая часть города. Сегодня все наши 5 городов, помимо Омска, принимали участие и выиграли в конкурсе малых городов. В следующем году Тюкалинск будем благоустраивать», — заявил Виталий Хоценко.

Также в подшефном городе Стаханове в Луганской народной республике предстоит провести реконструкцию парка «Горняк». На эти цели планируется привлечь около 100 млн рублей.

Ранее Город55 рассказывал о благоустройстве городского сада в Омске. Мэрия представила фотографии одного из этапов работ, но омичи раскритиковали снимки из-за отсутствия деревьев, кустарников и газонов в городском саду.

Плитка вместо деревьев и газонов. Омичам показали, как «преобразился» городской сад
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#Евгений Игишев#Благоустройство#Благоустройство города#Михаил Мишустин#Виталий Хоценко#Врио губернатора Омской области#Калачинск#Тюкалинск#Общество#Город#Строительство#Омск#Омская область
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