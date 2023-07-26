Омичам рассказали об идеях благоустройства парков и скверов в регионе

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сегодня, 26 июля, рассказал о перспективах развития общественных пространств в регионе. Идеи благоустройства парков и скверов он представил премьер-министру Михаилу Мишустину на прошедшем форуме во Владивостоке.
«Первый был проект „Калач на Оми“ в Калачинске, хороший парк получился. Сейчас это историческая часть города. Сегодня все наши 5 городов, помимо Омска, принимали участие и выиграли в конкурсе малых городов. В следующем году Тюкалинск будем благоустраивать», — заявил Виталий Хоценко.
Также в подшефном городе Стаханове в Луганской народной республике предстоит провести реконструкцию парка «Горняк». На эти цели планируется привлечь около 100 млн рублей.
Ранее Город55 рассказывал о благоустройстве городского сада в Омске. Мэрия представила фотографии одного из этапов работ, но омичи раскритиковали снимки из-за отсутствия деревьев, кустарников и газонов в городском саду.