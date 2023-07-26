Омичам рассказали об идеях благоустройства парков и скверов в регионе

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сегодня, 26 июля, рассказал о перспективах развития общественных пространств в регионе. Идеи благоустройства парков и скверов он представил премьер-министру Михаилу Мишустину на прошедшем форуме во Владивостоке.