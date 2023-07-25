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Вспыхнула во время движения. Огонь уничтожил легковушку на дороге в Таре

25 июля 2023, 05:40
Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области

В Омской области дотла сгорела легковушка на дороге в Таре

Пока неизвестно, из-за чего мог загореться автомобиль.

Вчера утром, 24 июля, в городе Тара случилось возгорание автомобиля. Машина марки ВАЗ-2108 вспыхнула во время движения. Сообщение об инциденте сотрудники регионального МЧС получили в 05:29.

На место выезжали девять человек на двух пожарных машинах. Пока неизвестно, из-за чего загорелась легковушка, но восстановлению она не подлежит. Авто сгорело полностью, площадь возгорания составила пять кв м.

Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области

На ликвидацию пожара понадобилось примерно полчаса. Известно, что эта «восьмерка» была выпущена в 2008 году. О пострадавших не сообщается.

Отметим, что за последние сутки профильное министерство зарегистрировало еще один пожар. Возгорание случилось в жилом девятиэтажном доме по Левом берегу. Огонь охватил одну из квартир ближе к полуночи.

В омской девятиэтажке на Левобережье загорелась квартира
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#Алина Ясинская#Происшествия#Новости#Омская область#Тара#Пожары#Возгорание#Загорелся автомобиль
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