Вспыхнула во время движения. Огонь уничтожил легковушку на дороге в Таре

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Вчера утром, 24 июля, в городе Тара случилось возгорание автомобиля. Машина марки ВАЗ-2108 вспыхнула во время движения. Сообщение об инциденте сотрудники регионального МЧС получили в 05:29.
На место выезжали девять человек на двух пожарных машинах. Пока неизвестно, из-за чего загорелась легковушка, но восстановлению она не подлежит. Авто сгорело полностью, площадь возгорания составила пять кв м.
На ликвидацию пожара понадобилось примерно полчаса. Известно, что эта «восьмерка» была выпущена в 2008 году. О пострадавших не сообщается.
Отметим, что за последние сутки профильное министерство зарегистрировало еще один пожар. Возгорание случилось в жилом девятиэтажном доме по Левом берегу. Огонь охватил одну из квартир ближе к полуночи.