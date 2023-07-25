В омской девятиэтажке на Левобережье загорелась квартира

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
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Updated Сегодня, 03:24
Накануне вечером, 24 июля, в Кировском округе случился крупный пожар в жилой девятиэтажке. Панельный шестиподъездный дом загорелся ближе к 23 часам. В пресс-службе регионального МЧС рассказали подробности инцидента.
Очаг возгорания находился в четырехкомнатной квартире на седьмом этаже. Площадь, по которой распространился огонь, составила 59 кв м. Была повреждена внутренняя отделка и домашние вещи на общей площади 35 кв м.
До прибытия спасателей 40 человек, в том числе семь детей, сами эвакуировались по маршевым лестницам. Помощь была необходима семи жильцам, среди которых оказался один несовершеннолетний. О пострадавших информации нет.
На место выезжали 28 человек, было задействовано семь пожарных автомобилей. Потушить пожар и ликвидировать последствия удалось к 00:48. О причинах возгорания пока не сообщается, экспертам предстоит выяснить их.
Ранее Город55 писал о ночном пожаре в пятиэтажном доме на бульваре Победы. Огонь распространился по крыше здания. Площадь возгорания составила больше 100 кв м.