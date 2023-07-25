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В Омске сотрудникам фирмы-банкрота задержали зарплату на сумму больше 40 миллионов

25 июля 2023, 03:58
Фото: Город55
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Даже уволенные специалисты не получили законных выплат.

В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали о предприятии, которое задолжало сотрудниками больше 40 млн рублей. В марте этого года его признали банкротом. Речь идет об ООО «Производственная коммерческая фирма „Сиблифт“.

В отношении компании прокуратура Октябрьского округа организовала проверку. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что зарплату удерживали 250 работникам, в том числе тем, кто был уволен. В связи с этим конкурсному управляющему фирмы внесли представление. После вмешательства прокуратуры также была погашена дебиторская задолженность.

По итогу всем сотрудникам предприятия выдали положенные выплаты. Задолженности по зарплате у «Сиблифта» больше нет.

Ранее Город55 писал о том, что задержка зарплаты привела к уголовному делу. Его возбудили в отношении ООО «Строительно-монтажное управление-5». Задолженность перед рабочими за два месяца превысила 3,5 млн рублей.

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#Алина Ясинская#Общество#Задержка заработной платы#Зарплата#Прокуратура Омской области#Банкротство#Новости#Омск
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