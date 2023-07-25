В Омске сотрудникам фирмы-банкрота задержали зарплату на сумму больше 40 миллионов

В отношении компании прокуратура Октябрьского округа организовала проверку. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что зарплату удерживали 250 работникам, в том числе тем, кто был уволен. В связи с этим конкурсному управляющему фирмы внесли представление. После вмешательства прокуратуры также была погашена дебиторская задолженность.